איך מתחייבים למחיר הנמוך בישראל? 

הג'ינגל המפורסם במדינה - "המחיר נמוך מידי, נמוך מידי..." מזוהה כבר למעלה משני עשורים עם רשת מחסני חשמל, קמעונאית החשמל הגדולה בישראל, והוא לא סתם סיסמא - הוא ערך עליון שמוביל את הרשת ומבטא התחייבות גורפת לעשות כל שביכולתה על מנת להבטיח ללקוחות כי המוצר שרכשו אצלם, בין אם זה מכונת כביסה, מיקסר או שעון חכם יהיה במחיר הזול ביותר שיקבלו וזאת בהשוואה לכל רשת אחרת עם אותו המוצר ובאותם תנאים.

אז איך היא עושה את זה?

ש המחיר נמוך... והשירות גבוה! רשת מוצרי החשמל הישראלית שלא מתפשרת עבורך נחמן שטרנהרץ | מקודם

הגודל כן קובע - מחסני חשמל היא רשת החשמל הגדולה בישראל. כמות הסניפים (כ- 70 חנויות), היצע המוצרים שחוצה את ה-20 אלף והיקף הרכישות מהיבואנים נותנים לה כוח מיקוח משמעותי שמוביל למחירי עלות נמוכים בהרבה מהמתחרות – ומשם גם למחירים נמוכים יותר ללקוח. הביטוי לגודל הוא לא רק מוצרי ליבה כמו מקררים, מכונות כביסה, מדיחים, תנורי אפייה, אלא גם במחשבים, ציוד גיימינג, טלוויזיות ואפילו מגוון משלים לבית הנמכר באתר מחסני חשמל כגון ריהוט לבית, כלי עבודה או בשמים.

יכולות פיננסיות - מכיוון שרשת מחסני חשמל היא חלק מקבוצת אלקטרה מוצרי צריכה (מגלגלת מחזור שנתי של כ- 8 3 מיליארד שקל), יש לה גב כלכלי שמאפשר לה לעשות עסקאות BUY OUT. הרשת רוכשת ישירות מהיצרן/יבואן מלאי אדיר ממה שהוא מחזיק ממוצר מסוים, בדרך כלל בהנחה של עשרות אחוזים ממחיר השוק של אותו מוצר.

חיסכון בעלויות התפעול שמגולגלות ללקוח - מחסני חשמל מפעילה מערך עצמאי מלא על מוצרי אלקטרה ווירלפול, סמסונג והייסנס: ייבוא, רגולציה, תקינה, מחסני אחסון (בונדד), הפצה, ומערך שירות ותיקונים עצמאי. היכולת לשלוט בכל שלב בשרשרת הערך מבטלת פערי תיווך, והתוצאה היא מחיר סופי זול משמעותית ללקוח, עד 40% אחוז פחות ממחירי יבואנים מתחרים על מוצרים זהים מבחינת מפרט וגודל.

מעודכנים בזמן אמת - לרשת מחסני חשמל יש מערך טכנולוגי ואנושי שכל ייעודו הוא לעדכן את נציגי המכירות בכל רגע נתון מה המחיר הנמוך ביותר של כל מוצר ומוצר בשוק מהקטגוריות הנמכרות ובהתאם יודעים נציגי המכירות להציע ללקוחות את המחיר שיבטיח שיהיה הזול והתחרותי ביותר למול המתחרים ועם תנאי העסקה האופטימליים עבורם.

יצירת מעטפת משלימה - ברשת מחסני חשמל יודעים שהמחיר זה לא השיקול היחידי בזמן רכישת מוצר חדש ולכן הם דאגו לייצר מעטפת כוללת של שירותים לאורך תהליך הרכישה שישדרגו את החוויה. כך למשל, אפשרות להזמין את המוצר באתר הרשת ולהגיע לאסוף אותו מהסניף; אפשר להזמין את המוצר במהירות דרך קיוסק דיגיטלי; יש חבילות ביטוח אטראטיביות כהשלמה למוצר שנרכש; מחירי התקנות מוזלות; אפשרות לבצע את התשלום ישירות מול נציג המכירות ללא צורך להמתין לעמדת התשלום וכמובן, מוקד שירות שפעיל בכל אמצעי תקשורת שיבחר הלקוח כגון וואטסאפ, צ'אט באתר, דרך הפייסבוק, טלפון 5018* וכו'.

ומה אומר הציבור? בסקר הארצי "המבחן המדינה" נקבע השנה, כי מחסני חשמל נבחרה ברוב מכריע של 53% אחוז מהנשאלים כרשת הזולה והמשתלמת ביותר בישראל על פני שאר המתחרים. אמון הציבור מתבטא גם בלקוחות החדשים והחוזרים מכל המגזרים ברחבי הארץ – חילונים, דתיים שומרי שבת, דוברי רוסית, דוברי ערבית וכו' שהמענה לביקוש שלהם מוביל את הנהלת הרשת לפתוח עבורם סניפים חדשים קרובים לבית ולעשות השקעות אדירות בטכנולוגיות ובפתרונות תפעוליים להוזלת העלויות.

"מאז ומתמיד רשת מחסני חשמל הציעה את המחירים הכי אטרקטיביים ובמגוון הגדול ביותר של מוצרי החשמל והטכנולוגיה – ואנחנו לא מעלים מחירים כדי להוריד אותם אחר כך. החוזקות שלנו בגודל, ביכולות הפיננסיות ובשליטה בשרשרת הערך – הן שמאפשרות לנו להציע ללקוחות את המחירים הזולים בישראל." כך חותם ארז וסנר, סמנכ"ל רשת מחסני חשמל.