בעקבות ביקור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירושלים, מחר יום שני ערב שמחת תורה צפויים שינויים והתאמות במסלולי התחבורה הציבורית ובהסדרי התנועה - בירושלים ובדרכים המובילות אליה.

כביש 1 יהיה לשני כיווני הנסיעה יהיה סגור לתנועה החל מהשעה 6:30 ועד לשעות הצהריים.

הצירים החוצים את כביש 1 במחלפים: לוד, בן שמן, ענבה ולטרון יישארו פתוחים לתנועה חוצה, פרט לזמן מעבר השיירה.

בתוך העיר ירושלים: הציר שבין הכניסה לעיר ועד הכנסת (רחובות ויצמן, שד' הרצל, רבין וקפלן) וכן כל הצירים החוצים/מתחברים למקטע זה, יהיו סגורים, כולל שד' שז"ר (בנייני האומה).

משרד התחבורה עדכן היום כי רכבת ישראל בין השעות 6:00 -14:00 תתוגבר בקו הרצליה-ת"א-ירושלים יצחק נבון, וזו תופעל בתדירות של שתי רכבות מידי שעה, לכל כיוון. כמו כן תתוגבר תנועת הרכבות בקו ת"א-מודיעין וזו תופעל בתדירות של שתי רכבות מידי שעה, לכל כיוון.

הרכבת הקלה תפעל במסלולה המלא לאורך כל היום, למעט דילוג על תחנת קריית משה, בה לא תתאפשר כניסה ויציאה מהרכבת. הרכבת תעצור בזמן מעבר שיירת הנשיא, בכניסתו וביציאתו מירושלים, למספר דקות. שימו לב: הרכבת הקלה תפעל על פי הנחיית משטרת ישראל וכוחות הביטחון הנמצאים בשטח.

קווי האוטובוס העירוניים: בשל חסימות הכבישים בתוך העיר, האוטובוסים יוסטו לצירים חלופיים, קרובים ככל הניתן לצירים החסומים. קווים: 9, 54 ו-567, לא יפעלו לאורך כל שעות השירות, לרשותכם הרכבת הקלה.

קווי האוטובוס הבין-עירוניים: הקווים לירושלים וממנה יפעלו במסלולים חלופיים בהתאם לחסימות. הקווים הבאים לא יפעלו בשעות בהן כביש מס' 1 יהיה חסום: כל הקווים אל נתב״ג וממנו, קווים 940, 960 וקווים 405, 480, 490.

"מומלץ להקדים את הנסיעה להיום או למחר בשעות הבוקר, בשל צפי לעומסים כבדים לקראת החג ולהימנע מנסיעות שאינן חיוניות", נמסר. "ייתכנו שינויים נוספים בהתאם להנחיות המשטרה. למידע מפורט אודות השינויים בתחבורה הציבורית ניתן לפנות למוקד משרד התחבורה 8787* ולמוקדי המידע של המפעילים".

המשטרה מסרה: "משטרת ישראל תעדכן לאורך הביקור אודות כלל החסימות והשינויים בהסדרי התנועה. אנו מבקשים להדגיש בפני כלי התקשורת והציבור כולו, כי בכל מהלך הביקור חל איסור מוחלט להעלאת כל כלי טייס (לרבות רחפנים) למרחב האווירי של נתב״ג וירושלים.

"משטרת ישראל תמשיך בהערכותה למען קיומו התקין של המבצע הלאומי ׳מגן כחול 6׳, בהיבטי פיקוד ושליטה, אבטחה, שמירה על הסדר הציבורי ותנועה, תוך צמצום הפגיעה בשגרת החיים של הציבור ככל שניתן. משטרת ישראל גאה לקחת חלק במבצע הלאומי והערכי של "שבים לגבולם" ובמבצע ״מגן כחול 6" של ביקור נשיא ארצות הברית. אנו נכונים לשליחות לאומית זו בכל העוצמה, האחריות והרגש. אנו קוראים לציבור לגלות אורך רוח וסבלנות נוכח השינויים הצפויים בהסדרי התנועה, להישמע להנחיות השוטרים בשטח ולעקוב אחר העדכונים ברשתות ובאמצעי התקשורת".