תעלומה: עצמות אדם התגלו ליד החוף הנפרד במרכז הארץ

אירוע חריג ומסתורי בהרצליה: עצמות שלד, שככל הנראה שייכות לאדם, נמצאו סמוך לחוף הנפרד בעיר. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.
העצמות אותרו בשטח פתוח סמוך לחוף הנפרד, והועברו למכון לרפואה משפטית, במטרה לנסות ולזהות אותן. במקביל נפתחה חקירה במשטרה.
"המשטרה פתחה בחקירת נסיבות איתור עצמות בשטח פתוח סמוך לחוף הנפרד בהרצליה, תוך בחינת מקורן", מסרה המשטרה.
"שוטרי תחנת גלילות וחוקרי מז"פ ממרחב ירקון אתרו היום עצמות שלד, שעל פניו שייכות לאדם, בשטח פתוח סמוך לחוף הנפרד בעיר הרצליה. בתוך כך, המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות, והממצאים הועברו למכון לרפואה משפטית לשם השלמת הליך הזיהוי".
