נתניהו ביקר בשיבא: "אתם גיבורים — זקפתם את קומת העם כולו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בערב שבת חול המועד למרכז הרפואי שיבא–תל השומר, שם עמד מקרוב על היערכות מערכת הבריאות לקליטת החטופים הצפויים לשוב לישראל במסגרת מבצע "שבים לגבולם".

במהלך הביקור נפגש נתניהו עם לוחמי צה"ל שנפצעו במלחמה, שוהים במחלקות השיקום והטיפול הנמרץ. "אתם גיבורים," אמר להם ראש הממשלה. "הצלתם את מדינת ישראל וזקפתם את קומתנו. אני נפעם מכוחות הרוח שלכם שאתם מגייסים לשיקום עצמי ולשיקום לאומי. כשאני רואה אתכם — אני מתמלא בעוצמה ובהערכת אין קץ."

בהמשך סייר נתניהו במתחם הייעודי שהוקם בשיבא לקליטת החטופים ובני משפחותיהם, ושיבח את המוכנות הגבוהה של הצוותים הרפואיים, הסוציאליים והפסיכולוגיים הנערכים לקבלתם.