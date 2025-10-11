כיכר השבת
נתניהו ביקר בשיבא: "אתם גיבורים — זקפתם את קומת העם כולו"

ראש הממשלה נתניהו ביקר בשיבא לפני כניסת השבת ובחן את היערכות הצוותים לקליטת החטופים במבצע "שבים לגבולם". "אתם גיבורים, זקפתם את קומת העם כולו", אמר ללוחמים הפצועים (פוליטי, בארץ)

נתניהו מבקר בשיבא (צילום: דוברות ראש הממשלה)
ראש הממשלה בבית החולים שיבא (צילום: חיים צח לע"מ)

ראש הממשלה הגיע בערב שבת חול המועד למרכז הרפואי שיבא–תל השומר, שם עמד מקרוב על היערכות מערכת הבריאות לקליטת החטופים הצפויים לשוב לישראל במסגרת מבצע "שבים לגבולם".

במהלך הביקור נפגש נתניהו עם לוחמי צה"ל שנפצעו במלחמה, שוהים במחלקות השיקום והטיפול הנמרץ. "אתם גיבורים," אמר להם ראש הממשלה. "הצלתם את מדינת ישראל וזקפתם את קומתנו. אני נפעם מכוחות הרוח שלכם שאתם מגייסים לשיקום עצמי ולשיקום לאומי. כשאני רואה אתכם — אני מתמלא בעוצמה ובהערכת אין קץ."

בהמשך סייר נתניהו במתחם הייעודי שהוקם בשיבא לקליטת החטופים ובני משפחותיהם, ושיבח את המוכנות הגבוהה של הצוותים הרפואיים, הסוציאליים והפסיכולוגיים הנערכים לקבלתם.

רה"מ בשיבא (צילום: חיים צח לע"מ)
רה"מ בשיבא (צילום: חיים צח לע"מ)

הביקור התקיים על רקע ההיערכות המואצת של גורמי הממשלה, צה"ל ומשרד הבריאות לקראת הגעת השבים, כחלק ממערך סודי ומתואם הכולל טיפול רפואי, ליווי נפשי ומעטפת ביטחונית.

לראש הממשלה התלוו ראש הסגל צחי ברוורמן, המזכיר הצבאי אלוף רומן גופמן, מתאם השו״ן גל הירש, ראש אגף כוח האדם בצה"ל אלוף דדו בר־כליפא, ומנהל המרכז הרפואי שיבא, פרופ' יצחק קרייס.

