שוב טרור בחסות המסיק: רועה נפצע בראשו לאחר שהותקף בידי עשרות ערבים בשומרון

כ50 ערבים מהכפר ביתא שהתקרבו בחסות המסיק לגבעת מבשר שלום הסמוכה לישוב תפוח בשומרון, תקפו באבנים רועה יהודי שיצא עם עדר הצאן לשטחי המרעה בקרבת הגבעה. הרועה נפצע בראשו ובידיו ופונה לבית החולים. טרם דווח על עצורים (חדשות)

ההפקרות נמשכת: רועה צאן יהודי מגבעת מבשר שלום הסמוכה לישוב תפוח בשומרון, נפצע הבוקר (שישי) בראשו ובידיו לאחר שהותקף בידי עשרות ערבים מהכפר ביתא שחדרו לשטחי המרעה בחסות המסיק.

הרועה שיצא עם עדר הצאן כמדי יום אל המרעה הבחין במוסקים ערבים בין עצי הזית, אך כשאלו הבחינו בו החלו לשרוק ולהתקבץ ובתוך זמן קצר פתחו ביידוי אבנים מאסיבי לעברו. הרועה נחבל בראשו ובידיו ופונה לבית החולים.

תושבים וכוחות הביטחון שהוזעקו לאירוע הדפו את הפורעים, אולם טרם דווח על חשודים בתקיפה שנעצרו.

אמש עוכב לתחנה פעיל השמאל הקיצוני יונתן פולק לאחר שהוביל פרובוקציית מסיק בסמוך לחווה אחרת באזור.

