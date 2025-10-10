ההפקרות נמשכת: רועה צאן יהודי מגבעת מבשר שלום הסמוכה לישוב תפוח בשומרון, נפצע הבוקר (שישי) בראשו ובידיו לאחר שהותקף בידי עשרות ערבים מהכפר ביתא שחדרו לשטחי המרעה בחסות המסיק.

הרועה שיצא עם עדר הצאן כמדי יום אל המרעה הבחין במוסקים ערבים בין עצי הזית, אך כשאלו הבחינו בו החלו לשרוק ולהתקבץ ובתוך זמן קצר פתחו ביידוי אבנים מאסיבי לעברו. הרועה נחבל בראשו ובידיו ופונה לבית החולים.

תושבים וכוחות הביטחון שהוזעקו לאירוע הדפו את הפורעים, אולם טרם דווח על חשודים בתקיפה שנעצרו.

אמש עוכב לתחנה פעיל השמאל הקיצוני יונתן פולק לאחר שהוביל פרובוקציית מסיק בסמוך לחווה אחרת באזור.