נתניהו הגיב לשרים שהתנגדו לעסקה: "אני יודע שנשלם על זה מחיר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התעמת בישיבת הממשלה עם שרים שהתנגדו לעסקה עם חמאס, והכיר בקיומם של סיכונים ומחירים כבדים - אך הציב את השאלה לגבי החלופות והבהיר כי פועל לצמצום הנזק.

לפי הדיווח של מוטי קסטל בערוץ 14, במהלך הדיון אמר נתניהו לשרים המתנגדים: "אתם צודקים בחששות שלכם, כל המחירים והסכנות עליהם דיברתם אכן קיימים". הוא הוסיף ושאל: "השאלה היא מה האלטרנטיבה?".

השרים שהתנגדו היו כל שרי עוצמה יהודית ושרי הציונות הדתית (למעט אופיר סופר). נתניהו הדגיש כי הוא מודע למחיר האישי והלאומי של ההחלטה: "ואני אכן משלם בהווה בידיעה שאשלם על זה גם בעתיד", והבהיר: "אני פועל על מנת שהמחיר שנשלם הן בהווה והן בעתיד יהיו המחירים הנמוכים ביותר".

בשיחה עם השרים פירט נתניהו את ההבנה שלו לגבי ניהול מדיני וביטחוני: "המדינה שלנו היא לא עם מדיני, כי הוא לא משל בעצמו כמעט אלפיים שנה ולכן המדינאות לא טבועה בה. ניהול של ענייני מדינה מחייב ניווט מדיני – גם אם אתה עוצמתי, אתה גם מנווט. כשהקמנו את המדינה הבנו שבלי צבא נמות. יש לך צבא וזרועות ביטחון – יש לך כוח".

נתניהו המשיך: "לכאורה 'זה מספיק' – זה לא מספיק! הבאנו עוד אמצעים וגם זה לא מספיק. כי אין ערובה אמיתית, אתה כל הזמן חייב לבצר את הכוח ואת זה אתה עושה באמצעות בריתות שאותן מעצמות צריכות, בטח מדינה קטנה כמו שלנו".

לסיום אמר לשרים: "את הצעד הזה לא הייתי מוכן לעשות בכל מחיר. אני רוצה להוציא את הנפשות היקרות האלה ולחסל את החמאס".