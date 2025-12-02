ימים מתוחים בארגון: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להכריע כבר בימים הקרובים בשאלה מי יהיה ראש המוסד הבא של ישראל, כך פורסם הערב (שלישי) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאית גילי כהן, כרגע הגיעו לגמר שני מועמדים המובילים לזכות בתפקדי, הראשון הוא מזכירו הצבאי של רה"מ נתניהו האלוף רומן גופמן, וא' מפקד יחידה במוסד.

לפני מספרש שבועות דווח ב'כאן', כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל מאחורי הקלעים כדי למנות את א' לתפקיד סגן ראש המוסד, כדי שיוכל להתמודד על החלפתו של דדי ברנע, שצפוי לפרוש מהארגון בקרוב.

לפי הדיווח, א' הוא דמות בולטת במוסד, אולם לא כזו ששימשה כסגן או כראש מנהלת במוסד. למרות זאת כבר עתה רואים בו מועמד פוטנציאלי להחליף את ברנע.

בכירים במערכת הביטחון, כך דווח, מבקרים את המהלך. לטענתם, קידומו של א' מהווה למעשה "אחיזה" של נתניהו במוסד, בדומה למינויו של זיני לראשות השב"כ.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: "פייק ניוז. זהו ניסיון שקוף להכפיש מועמדים דרך התקשורת, שלא ישפיע על ראש הממשלה כהוא זה. ראש הממשלה יבחר בין מועמדים מצוינים כדי להמשיך לחזק את ביטחון ישראל".