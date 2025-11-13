פרישת ברנע: זה האיש שנתניהו רוצה בראשות המוסד - והסערה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל מאחורי הקלעים כדי למנות את א' לתפקיד סגן ראש המוסד, כדי שיוכל להתמודד על החלפתו של דדי ברנע, שצפוי לפרוש מהארגון בקרוב. כך נחשף הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של כאן חדשות.

לפי הדיווח, של גילי כהן, א' הוא דמות בולטת במוסד, אולם לא כזו ששימשה כסגן או כראש מנהלת במוסד. למרות זאת כבר עתה רואים בו מועמד פוטנציאלי להחליף את ברנע.

בכירים במערכת הביטחון, כך דווח, מבקרים את המהלך. לטענתם, קידומו של א' מהווה למעשה "אחיזה" של נתניהו במוסד, בדומה למינויו של זיני לראשות השב"כ.

מלשכת ראש הממשלה נמסר לכאן חדשות: "פייק ניוז. זהו ניסיון שקוף להכפיש מועמדים דרך התקשורת, שלא ישפיע על ראש הממשלה כהוא זה. ראש הממשלה יבחר בין מועמדים מצוינים כדי להמשיך לחזק את ביטחון ישראל".

ברנע, ראש המוסד המכהן, ביקש מנתניהו לאחרונה לסיים את תפקידו בראשות הארגון כבר בחודש יוני הקרוב. בכך יסיים קריירה של חמש שנים בראשות הארגון עם הישגים רבים, כשהבולט שבהם הוא כנראה המערכה מול איראן.