כיכר השבת
מאחורי הקלעים

פרישת ברנע: זה האיש שנתניהו רוצה בראשות המוסד - והסערה

דיווח: ראש הממשלה מעוניין שא', דמות בולטת במוסד, אך כזו שלא שימשה כסכן או ראש מנהלת, יחליף את דדי ברנע בראשות הארגון אחרי פרישת האחרון בקרוב | לשכת נתניהו: "פייק ניוז" (בארץ)

המוסד (צילום: Amos Ben Gershom/GPO)

ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל מאחורי הקלעים כדי למנות את א' לתפקיד סגן ראש המוסד, כדי שיוכל להתמודד על החלפתו של דדי ברנע, שצפוי לפרוש מהארגון בקרוב. כך נחשף הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של כאן חדשות.

לפי הדיווח, של גילי כהן, א' הוא דמות בולטת במוסד, אולם לא כזו ששימשה כסגן או כראש מנהלת במוסד. למרות זאת כבר עתה רואים בו מועמד פוטנציאלי להחליף את ברנע.

בכירים במערכת הביטחון, כך דווח, מבקרים את המהלך. לטענתם, קידומו של א' מהווה למעשה "אחיזה" של נתניהו במוסד, בדומה למינויו של זיני לראשות השב"כ.

מלשכת ראש הממשלה נמסר לכאן חדשות: "פייק ניוז. זהו ניסיון שקוף להכפיש מועמדים דרך התקשורת, שלא ישפיע על ראש הממשלה כהוא זה. ראש הממשלה יבחר בין מועמדים מצוינים כדי להמשיך לחזק את ביטחון ישראל".

ברנע, ראש המוסד המכהן, ביקש מנתניהו לאחרונה לסיים את תפקידו בראשות הארגון כבר בחודש יוני הקרוב. בכך יסיים קריירה של חמש שנים בראשות הארגון עם הישגים רבים, כשהבולט שבהם הוא כנראה המערכה מול איראן.

דדי ברנע (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

אתמול דווח ניר דבורי בחדשות 12 כי שני בכירים נחשבים למועמדים לפי שעה להחליף את ברנע. האחד הוא א' והשני הוא ח'. אחד מהם משמש כיון כסגנו של ברנע.

עוד דווח כי במקביל לבכירים במוסד, גם שמו של האלוף רומן גופמן - המכהן כמזכירו הביטחוני של ראש הממשלה נתניהו עלה על הפרק. רה"מ צפוי להתחיל בקרוב את ההליך לבחירת ראש המוסד הבא, לבינתיים כל הקלפים עדיין פתוחים.

ברנע עם סיום תפקידו צפוי לעזוב את העיסוק בזירה הביטחונית (לפחות בהתחלה), ולחזור לעולם העסקים הנרחב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר