מידע חדש ו"חשוב" על מקומו של החטוף הישראלי האחרון רן גואילי

מאחורי מבצע החיפושים שחודש אתמול בעזה אחר החטוף האחרון רס"ר רן גואילי - עומד מידע חדש שהועבר לאחרונה לארגוני הטרור ברצועה.

לפי הדיווח הערב (חמישי) בחדשות 12, מידע חדש, שבישראל מוגדר "חשוב" הועבר לארגוני הטרור ברצועה אחרי ביקורו של גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים מטעם הממשלה, בקהיר בירת מצרים אך לא מכבר.

המידע שהועבר גרם לפתיחת מבצע החיפושים המחודש אחרי גואילי בשכונת זייתון בעיר עזה שבדרום הרצועה. החיפושים התבצעו אתמול סמוך לקו הצהוב, בקרבת הגבול, לעיניהם של חיילי צה"ל המוצבים שם. בסיום החיפושים דיווחו בעזה כי התוצאות הסתיימו ללא תוצאות. לפחות נכון לאתמול.

הוריו של רן, איציק וטליק גואילי, הביעו אתמול תחושת הקלה כתוצאה מחידוש החיפושים. לדבריהם, "אחרי חודש קשה של חוסר ודאות ותחושת קיפאון, אנחנו חשים הקלה גדולה על כך שצוותי החיפוש הוחזרו לשטח. כל דקה שעוברת היא נצח עבורנו, והידיעה שסורקים שוב כל פיסה באדמת עזה כדי למצוא את רני נותנת לנו תקווה מחודשת".

עודמסרו: "אנחנו מחזקים את ידי הממשלה על ההחלטה הנחושה בנושא מעבר רפיח. הגיע הזמן שחמאס יבין שלא יהיו 'מתנות חינם'. מעבר רפיח לא צריך להיפתח עד שרני שלנו יחזור הביתה. אנחנו דורשים מן המתווכות להפעיל את כל כובד משקלם כדי להשלים את העסקה ולשים סוף לסבל הזה. רני, אנחנו מחכים לך, לא עוצרים לרגע עד שתחזור."

במטה משפחות החטופים הגיבו: "אנו מברכים על הלחץ שהוביל להחלטה המבצעית לחדש את מאמצי החיפוש אחר רן גואילי בשטחי רצועת עזה, לאחר תקופה מורטת עצבים של קרוב לחודש בה הופסקו החיפושים".

"בנוסף", נמסר עוד, "המשפחה והמטה מחזקים את החלטת הדרג המדיני שלא לאפשר את פתיחת מעבר רפיח כל עוד חמאס אינו עומד בהתחייבויותיו ואינו פועל להשבת רן הביתה. אנו מאמינים כי להסכם יש שני צדדים ושניהם חייבים לכבד את התחייבויותיהם, הלחץ על חמאס הוא כלי הכרחי להבאת פריצת דרך".