עשרות אלפי ישראלים הגיעו הערב (מוצאי שבת) לעצרת בכיכר החטופים בתל אביב, בהשתתפות שליחי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

עם הגעתם לכיכר, זכו השליחים לתשואות, למחיאות כפיים ולקריאות תודה: "!Thank you".

וויטקוף פנה אל הקהל: "חיכיתי ללילה הזה. הלוואי רק שהנשיא טראמפ היה יכול להיות פה ולראות את זה. הוא היה אוהב את זה". הקהל השיב בקריאות "תודה, טראמפ".

"הלילה אנחנו מאוחדים בתפילה לשלום," הוסיף וויטקוף. "אנחנו חוגגים רגע שרבים חשבו שאינו אפשרי. שלום שנולד מהאומץ של אלו שסירבו לוותר על התקווה. נשאתם את משקל התקווה על גבכם עבור כל העולם".

קושנר ציין את מאמצי טראמפ ואמר: "בכל פעם שנתקלנו בחומה אמרנו 'בוא ננסה שוב'. לראות את המחויבות של טראמפ לשגשוג המזרח התיכון לא דומה לשום דבר אחר. תודה לו על המחויבות להביא את הסכסוך הנורא הזה לסיומו".

עוד הוסיף קושנר: "הלילה לא הייתי גאה יותר מלהיות חבר של מדינת ישראל. מאז 7 באוקטובר, הלב שלי לא שלם – לראות את החטופים ואת המשפחות מסיימות את הסיוט, ולראות את הסבל נגמר לאנשי עזה שחלקם נולדו למצב מזוויע".

וויטקוף התייחס גם לראש הממשלה: "אני הייתי בשיחות עם ראש הממשלה, תאמינו לי, יש לו תפקיד חשוב פה", בתגובה לקריאות בוז מהקהל.