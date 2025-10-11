עשרות אלפי ישראלים הגיעו הערב (מוצאי שבת) לעצרת בכיכר החטופים בתל אביב, בהשתתפות שליחי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.
עם הגעתם לכיכר, זכו השליחים לתשואות, למחיאות כפיים ולקריאות תודה: "!Thank you".
וויטקוף פנה אל הקהל: "חיכיתי ללילה הזה. הלוואי רק שהנשיא טראמפ היה יכול להיות פה ולראות את זה. הוא היה אוהב את זה". הקהל השיב בקריאות "תודה, טראמפ".
"הלילה אנחנו מאוחדים בתפילה לשלום," הוסיף וויטקוף. "אנחנו חוגגים רגע שרבים חשבו שאינו אפשרי. שלום שנולד מהאומץ של אלו שסירבו לוותר על התקווה. נשאתם את משקל התקווה על גבכם עבור כל העולם".
קושנר ציין את מאמצי טראמפ ואמר: "בכל פעם שנתקלנו בחומה אמרנו 'בוא ננסה שוב'. לראות את המחויבות של טראמפ לשגשוג המזרח התיכון לא דומה לשום דבר אחר. תודה לו על המחויבות להביא את הסכסוך הנורא הזה לסיומו".
עוד הוסיף קושנר: "הלילה לא הייתי גאה יותר מלהיות חבר של מדינת ישראל. מאז 7 באוקטובר, הלב שלי לא שלם – לראות את החטופים ואת המשפחות מסיימות את הסיוט, ולראות את הסבל נגמר לאנשי עזה שחלקם נולדו למצב מזוויע".
וויטקוף התייחס גם לראש הממשלה: "אני הייתי בשיחות עם ראש הממשלה, תאמינו לי, יש לו תפקיד חשוב פה", בתגובה לקריאות בוז מהקהל.
סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין גינה את קריאות הבוז נגד נתניהו:
"הקולות שנשמעו הערב בתל אביב, עת שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף, הודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, הם חרפה גדולה. זה היה ביטוי מביש לכפיות הטובה הנוראה כלפי ראש הממשלה נתניהו שהוביל את מדינת ישראל בתקופה הקשה שהיא חוותה, והביא להישגים האדירים שראינו בשנתיים האחרונות. הישגים שכוללים את שובם של החטופים, עם ניצחון ישראלי, ולא כניעה ישראלית, כפי שחלק מאותם אנשים שמפגינים באותה כיכר דרשו שייעשה במהלך השנתיים האחרונות"
עוד הוסיף: "הייתי ליד ראש הממשלה בשעות הקשות ביותר. ראיתי כיצד הוא מוביל את המדינה ואת דאגתו הכנה לחטופים, גם כשהיו מי שחשבו שהשבתם חסרת סיכוי"
לסיום הדגיש: "ראש הממשלה נתניהו, הרוב המוחלט של אזרחי ישראל מעריכים את עשייתך ומודים לך גם בערב הזה. תודה לך"
שר החינוך יואב קיש כתב: שר החינוך יואב קיש:
״שיתביישו! החרפה היא של אלו ששרקו בוז לנתניהו ושלהם בלבד. הם לא ביישו את נתניהו, רק הראו את פרצופם האמיתי"
עוד הוסיף: "גם כשראש הממשלה הביא להסכם שמעטים האמינו שניתן להביאו, השנאה מעבירה את האנשים האלו על דעתם"
"השוליים הקיצוניים האלו לא מייצגים את רוב עם ישראל, שתומך בהסכם ומכיר תודה למי שהביאו אותו - נתניהו ודרמר"
