"לצאת מהמים מיד!": כריש נצפה בחוף נווה ים שבמועצה האזורית חוף הכרמל

המציל הבחין בכריש וקרא למתרחצים לצאת מהמים | הכניסה לים נאסרה עד להודעה חדשה | המועצה: "צוותים בשטח מלווים את האירוע ומוודאים את ביטחון הציבור" (בארץ)

(צילום: מסך, מתוך X)

כריש נצפה הבוקר (שישי) בחוף נווה ים שבמועצה האזורית חוף הכרמל, סמוך לעתלית. המציל במקום הבחין בתנועה חריגה במים, זיהה כריש וקרא למתרחצים לצאת מיד מהים.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמע המציל מכריז במערכת הכריזה: "לצאת כולם מיד!" – ובהמשך ניתן לראות את הרוחצים עוזבים את המים במהירות. בעקבות האירוע, הוחלט לאסור את הכניסה למים עד להודעה חדשה.

(צילום: מתוך X)

האירוע מצטרף לשורת תצפיות דומות בשבועות האחרונים: בתחילת השבוע נצפה כריש מול חופי אשקלון, ולפני כשבועיים דווח על מקרה נוסף בחופי אשדוד.

ממועצת חוף הכרמל נמסר: "בהמשך לדיווח על כריש שנצפה סמוך לחוף נווה ים, המועצה פועלת בתיאום עם רשות הטבע והגנים וכלל הגורמים הרלוונטיים. מתוך זהירות, ניתנה הנחיה שלא להיכנס למים עד להודעה חדשה. צוותים בשטח מלווים את האירוע ומוודאים את ביטחון הציבור".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

