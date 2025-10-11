כוחות הביטחון החלו להוביל מהלך מבצעי נרחב למימוש החלטת הממשלה באשר למתווה לשחרור כל החטופים: אלפי לוחמי שירות כליאה, צוותי רפואה וכוחות יחידת 'נחשון' הוצבו והפעילו את מכלולי ההיערכות לכבדי-הביצוע בבתי הסוהר עופר וקציעות, שם הועברו המחבלים המיועדים לשחרור — כחלק ממערך הגירוש וההמתנה להנחיות הדרג המדיני.

על פי המסמך המוסכם בין ישראל לחמאס, ההסדר קובע כי מסירת החטופים תתבצע בתיאום ובפיקוח הצלב האדום, וכי חמאס יעמוד בקשר שוטף עם החמ״ל המשותף ליישום ההסכם בכדי לסנכרן את ההעברות ולפתור אי‑סדרים בזמן אמת. כמו כן יוקם מנגנון רשמי להעברת מידע על החטופים בין המתווכות, חמאס וישראל.

כחלק מהמנגנון המבצעי הוסכם שמשלחת מצרית וגורמי הצלב האדום יבקרו בבתי הכלא עופר וקציעות לשם אימות זהויות האסירים שיחולו עליהם ההקלות. במערכת הביטחון נערכים ליישום שחרור של סדר גודל של כּ־מאה אסירים לאזור יהודה ושומרון — חלקם צפויים להשתחרר ברמאללה ומשם לשוב לבתיהם.

בצה״ל ובשב״כ מעריכים וממפים מראש את כתובותיהם של המשתחררים, במטרה להפעיל מעקב מודיעיני, לזהות ניסיונות חזרה לפעילות טרור, ולסכלם במידת הצורך. כוונתם של הגורמים היא לשלב כלים מודיעיניים וטכנולוגיים יחד עם פעולות משטרה מקומיות — כדי לצמצם סיכונים בטחוניים בעקבות שחרורם של נאשמים פלסטינים.

במקביל, מערכים רפואיים וסוציאליים נערכים לקליטת השבים הישראליים — שצפויים לחזור במצב רפואי ונפשי מורכב לאחר שנתיים בשבי. צוותים בבתי החולים ובמרחב הקהילתי סוכמו כבר להפעיל תדריכים וליווי צמוד למשפחות ולשבים.