שנתיים של לחימה

“גיבורי הניצחון”: עוצבת הקומנדו סיימה את פעילותה ההתקפית ברצועת עזה

עוצבת הקומנדו סיימה שלב התקפי משמעותי בלחימה בעזה. בטקס שנערך אתמול בגבול הרצועה בהשתתפות מפקד עוצבת "האש" תא"ל גיא לוי ומפקד עוצבת הקומנדו אל"מ מ׳, הוקירו המפקדים את לוחמיהם על תפקוד עיקש ועמידה במשימות הקרב (צבא)

עוצבת הקומנדו (צילום: דובר צה"ל)

מעמד קרבי חטיבתי התקיים אתמול (שישי) בגבול עזה לציון סיום פעילות התקפית של עוצבת הקומנדו (89) ב. את המעמד הובילו מפקד עוצבת "האש" (98) תת־אלוף גיא לוי, מפקד עוצבת הקומנדו אלוף־משנה מ׳, וקצינים בכירים נוספים.

לאחר שנתיים של לחימה רצופה, בהן פעלה עוצבת הקומנדו בארבע גזרות שונות – בגלוי ובחשאי – סיימו לוחמי החטיבה את השלב ההתקפי בלחימה, ונערכים כעת לפריסת הגנה בהתאם לקווים שנקבעו בהסכם.

תא"ל גיא לוי, מפקד עוצבת "האש", אמר בטקס:

"זהו מעמד היסטורי, שעות גורליות של עוצמה, של שליחות ושל ניצחון. פעלנו בנחישות ובתחבולה כדי לעמוד בצו 'ושבו בנים ואחים לגבולם'. אנו בפתחם של יממות גורליות שבהן העמידה שלכם במשימה הצבאית מאפשרת את העמידה במטרות שלנו כעם וכמדינה.

אנו ערוכים לכל התפתחות ונשארים דרוכים לפעולה עד להשבת כל אחינו. נחבק את החיים ונצדיע לנופלים – אתם גיבורי הניצחון."

מפקד עוצבת הקומנדו, אל"מ מ׳, הוסיף דברי הוקרה ללוחמיו:

"לוחמים ומפקדים, אחיי גיבורי התהילה – הוכחנו לעצמנו ולצה"ל כולו שגם מנקודת השבר העמוקה נוכל לקום. בנחישות שאין דומה לה ובאמונה בצדקת הדרך יצאנו למלחמה שאין צודקת ממנה.

קרב אחר קרב, זירה אחר זירה, בנינו מחדש את אמון העם ב, בלוחמיו ובמפקדיו."

בצה"ל מציינים כי עוצבת הקומנדו ממשיכה להיערך לכל תרחיש, תוך שמירה על מוכנות גבוהה בגבול הדרום ובמוקדי חיכוך נוספים.

