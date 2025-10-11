חטיבת גולני מסכמת שנתיים: המספרים שמאחורי מיגור הטרור ברצועה

מעמד קרבי חטיבתי התקיים אתמול (שישי) בגבול רצועת עזה לציון סיום שלב קרבי של חטיבת גולני ועוצבת הקומנדו.

אלוף-משנה ש׳, מפקד חטיבת גולני, פנה ללוחמים באמצעות קולות קשר שצולמו בכניסתם למעבר חזרה מהרצועה:

"תחנות גולני כאן קודקוד — אתם דור הנצחון, גיבורי החייל והתהילה, בזכותכם החטופים שבים הביתה, בזכותכם הכרענו את החמאס".

במהלך השנתיים האחרונות פעלה החטיבה במבצעים גלויים וסמויים ב-4 גזרות קרביות, תוך עמידה באתגרים מבצעיים מורכבים, והביאה להצלחות מבצעיות משמעותיות. עם סיום שלב זה, החטיבה נכנסת לשלב חדש של הגנה והיערכות, על פי הקווים שנקבעו בהסכם הפסקת האש.

אלוף-משנה ש׳ הוסיף במעמד:

"לוחמים ומפקדים — הוכחנו לעצמנו ולצה״ל כולו שגם מנקודת השבר העמוקה נוכל לקום ולהתגבר. בקרב אחר קרב, בזירה אחר זירה, בנחישות ובאמונה בצדקת הדרך, בנינו מחדש את אמון העם בלוחמי צה״ל ובמפקדיהם."