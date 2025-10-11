כיכר השבת
כך הוכרע החמאס

חטיבת גולני מסכמת שנתיים: המספרים שמאחורי מיגור הטרור ברצועה

מעמד קרבי חטיבתי התקיים אתמול (שישי) בגבול רצועת עזה לציון סיום שלב קרבי של חטיבת גולני| מפקד החטיבה פרגן ברגש ללוחמים: "אתם דור הנצחון, גיבורי החייל והתהילה, בזכותכם החטופים שבים הביתה, בזכותכם הכרענו את החמאס" (צבא)

חטיבת גולני (צילום: דובר צה"ל)

מעמד קרבי חטיבתי התקיים אתמול (שישי) בגבול לציון סיום שלב קרבי של חטיבת גולני ועוצבת הקומנדו.

אלוף-משנה ש׳, מפקד חטיבת גולני, פנה ללוחמים באמצעות קולות קשר שצולמו בכניסתם למעבר חזרה מהרצועה:

"תחנות גולני כאן קודקוד — אתם דור הנצחון, גיבורי החייל והתהילה, בזכותכם החטופים שבים הביתה, בזכותכם הכרענו את ה".

במהלך השנתיים האחרונות פעלה החטיבה במבצעים גלויים וסמויים ב-4 גזרות קרביות, תוך עמידה באתגרים מבצעיים מורכבים, והביאה להצלחות מבצעיות משמעותיות. עם סיום שלב זה, החטיבה נכנסת לשלב חדש של הגנה והיערכות, על פי הקווים שנקבעו בהסכם הפסקת האש.

אלוף-משנה ש׳ הוסיף במעמד:

"לוחמים ומפקדים — הוכחנו לעצמנו ולצה״ל כולו שגם מנקודת השבר העמוקה נוכל לקום ולהתגבר. בקרב אחר קרב, בזירה אחר זירה, בנחישות ובאמונה בצדקת הדרך, בנינו מחדש את אמון העם בלוחמי צה״ל ובמפקדיהם."

קולות הקשר חטיבת גולני (צילום: דובר צה"ל)

