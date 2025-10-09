צה"ל נערך להפעלת כוח במקרה של התנפלות המונית על החטופים בעזה

במערכת הביטחון נערכים לשחרור החטופים בתחילת השבוע הקרוב, כולל גם לאפשרות סבירה ולפיה המוני עזתים יתנפלו על רכבי החטופים במהלך מסירתם לצה"ל או אף קודם לכן.

לפי הדיווח הערב (חמישי) ב-Ynet, של יואב זיתון, בצה"ל מתכוננים בין היתר לאפשרות תקיפה מהאוויר ופיזור בכוח של עזתים במקרה התקהלות. במקרה קיצון יפעלו גם מהקרקע. עוד דווח כי אזהרות חריפות בנושא הועברו מבעוד מועד לעזתים.

כמו בשתי העסקות הקודמות, שנעשו במהלך המלחמה, גם הפעם כוח צה"ל ראשון צפוי לקבל את החטופים המשוחררים בתוך שטח רצועת עזה - עם צאתם מרכבי הצלב האדום.

משם יועברו למתחם קליטה במחנה רעים, בסמוך לגבול הרצועה, שם יפגשו עם בני משפחותיהם לראשונה ויעברו בדיקה ראשונית. מרעים יוסטו לבתי החולים באמצעות מסוקי חיל האוויר. חטופים שיזדקקו לטיפול רפואי דחוף יועברו ישר לבתי החולים, וידלגו על מתחם הקליטה ברעים.

לפי הדיווח ב-Ynet, החטופים החללים ימסרו בתוך עזה ומשם יועברו ישירות בהסעות לגבול הרצועה ולבדיקות במכון לרפואה משפטית.

יצויין כי תרחיש של התנפלות עזתית המונית על רכבי החטופים איננה מושללת יסוד. בעסקה האחרונה בוצעה, לפחות פעם אחת, כמעט התנפלות שכזו על החטופים.

זה קרה בפעימה הראשונה בעסקה האחרונה, בשחרורן של רומי גונן, אמילי דמארי ודורון שטיינברכר. כאשר הועברו מרכבי החמאס אל רכבי הצלם האדום, המוני עזתים צבאו על האזור וכמעט הצליחו להגיע אליהן. מחבלי חמאס חצצו בגופם עם נשקים ביניהן ובין ההמון והצליחו להעבירן.

ביתר זאת זה קרה כעבור יותר משבוע, במהלך שחרורה של ארבל יהוד ושחרורו של גדי מוזס, שהוחזקו בחאן יונס על ידי הג'יאהד האסלאמי. בעת שחרורם המון עזתים צבא על הרכבים שבו הוחזקו. כפסע היה חלילה מלינץ' בהם במהלך השחרור. כעת כאמור בישראל העבירו אזהרות חריפות לעזה מפני תרחיש דומה. ולמרות זאת נערכים למקרה שכזה ולהפעלת כוח במקרה הצורך.