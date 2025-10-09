הפרשן הוותיק לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, פרשן ערוץ I24NEWS, מתייחס למהלכי סיום המלחמה שנרקמו מול חמאס, ולאופן שבו נתפסה העסקה בצד העזתית. לדבריו, הכל תלוי במה שישראל תעשה בהמשך.

"המסקנה של חלק מחמאס והעזתים זה - שהיה שווה", אומר יחזקאלי, בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות שמפעיל. "חמאס לא נכנע, חמאס מבחינתו לא הפסיד. חמאס מבחינתו נשאר, לא יתפרק מנשקו, ובתוך המעטפת הערבית, הכוח הבינלאומי וכדומה, חמאס יכנס בחזרה לעזה ויהיה בעזה. רצועת עזה חמאסית ונותרה חמאסית.

"תקשיבו לצלילים שלהם. אלו אותם מסכנים שאמרו שיש הרעבה, ועכשיו מקבלים את המשאיות המצריות ושמחים ויוצאים מכל המחילות. כך השלב הראשון של העסקה נתפס בעיני החמאס".

יחזקאלי המשיך: "לגבי השלב השני, ישראל צריכה להיות מאוד חכמה. יש כמה סעיפים שישראל צריכה להתעקש עליהם. אחד מהם הוא נושא הפסקת האש - אם היא תאכף על ידי טראמפ".

בשלב הזה ציין יחזקאלי בדרך אגב: "וצריך להגיד - טראמפ דחף את ההסכם על חשבון ישראל בעיקר. הוא מדבר על שלום. על איזה שלום מדובר? 7 לאוקטובר שחטו ורצחו, וזה כמו שקורה ביהודה ושומרון אם רק הייתה להם שם היכולת והאפשרות היו עושים אותו דבר. ולכן טראמפ לא מבין על מה הוא מדבר כשמדבר על שלום".

לדבריו, "לגבי ההמשך, אם ישראל תהיה חכמה מספיק להמשיך ולחתור לתוצאות המלחמה - כמו שעושה בלבנון וביתר שאת - המטרה תושג. והיינו: עשינו הסכם של לקיחת החטופים וכעת אנחנו מתחילים לחסל את כל בכירי הטרור שחיסלנו ולפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד אותו. יש עוד הרבה עבודה: יותר מ-15 אלף מחבלי חמאס ועוד עזתים רבים שמסתכלים על חמאס ולא מעזים להתקומם נגדו.

"השאלה איך ישראל תפעל. אם לפי הסכם טראמפ על כל ירייה שתירה טראמפ ישראל את ישראל 'למה עשיתם את זה?' - אפשר להגדי שלא השגנו את מטרותנו וזה יקרין לעתיד, שהדור הבא יבין שזה משתלם".

הוא הוסיף: "ועוד זירה זו זירת יהודה ושומרון. הגבול פרוץ והשטח מתחמש. חמאס מעתיק את הטילים לשם. כאידיאולוגיה חמאס לא הלך. הם מייצאים את הטרור לא רק לאירופה אלא גם ליהודה ושומרון. צריך לשים לב להנהגת הטרור שמשוחררת כעת. מנוע טרור גדול עומד להגיע לשטח. המלחמה לא נגמרה. זה לא שלום ולא סוף המלחמה. זה עצירה אחת לקבל את חטופנו, וליישם את כל מה שמבינים כרגע ולהמשיך הלאה. חמאס לא יכול להישאר בעזה. וצר לי שתכנית ההגירה האמיתית של חמאס לא יצאה לפועל".