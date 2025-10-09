המחבל השפל שתקף רועה צאן בגרזן – חוסל במארב של צה"ל

ג'יהאד אג'אג', מחבל מהכפר דיר ג'רר שבאזור בנימין, חוסל אמש (רביעי) בידי לוחמי צה"ל, לאחר שניסה להניח מטען חבלה סמוך לחוות חסד לאברהם שבקרבת עפרה. אג'אג', שכבר עמד מאחורי פיגוע חמור לפני כשנתיים נגד רועי צאן יהודים מחוות רימונים, שוחרר אז לביתו ימים ספורים בלבד לאחר המתקפה – וכעת ניסה לבצע פיגוע נוסף.

האירוע שאירע לפני כשנתיים הותיר חותם קשה בבנימין: חנינא פרידמן, רועה צאן ותושב חוות רימונים באותה העת, יצא בבוקרו של יום עם רועה נוסף למרעה סמוך, אך השניים הותקפו לפתע בגרזן ואלות בידי חמישה מחבלים מהכפר דיר ג'רר. לפי העדויות, התוקפים ניצלו את עונת המסיק כדי להתקרב לשטח החווה, ומשם הסתערו על הרועים מבין עצי הזית.

פרידמן נפצע באורח קשה מאוד ופונה מחוסר הכרה לבית החולים, בעוד חברו נפצע קל. מאז עובר פרידמן הליך שיקום ממושך, שכלל ניתוח מורכב בראשו, שבו הושתלו עצמות גולגולת חדשות. אף שחלפו שנתיים, הוא טרם חזר לתפקוד מלא.

זמן קצר לאחר הפיגוע נעצרו ארבעה מהמחבלים, והפרקליטות אף הודיעה כי בכוונתה להגיש נגדם כתב אישום חמור. אולם להפתעת רבים, זמן קצר לאחר מכן חזרה בה, ואף ביקשה מהמשטרה לחקור את הצד היהודי בחשד ל"תקיפה נגדית". המשטרה דחתה את הבקשה בתוקף, אך בפרקליטות החליטו לסגור את התיק – וכל ארבעת המחבלים, ובהם אג'אג' עצמו, שוחררו לביתם.

אמש, כך לפי גורמים ביטחוניים, ניסה אג'אג' לשוב לזירה – הפעם כחלק מחוליה שנשאה מטען חבלה עטוף בדגל חמאס. בדרכם לחווה הסמוכה לעפרה, נתקלו המחבלים בכוח מסתערבים של צה"ל שארב להם במקום. לוחמי היחידה פתחו באש והמחבל חוסל במקום.