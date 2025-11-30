צנתור לב. אילוסטרציה ( צילום: Hadas Parush/Flash90 )

נס של ממש: כדור שנורה בסוף השבוע לעברו של לוחם צה"ל, שפעל בבית ג'ין שבסוריה, חדר את האפוד שלבש על גופו ופגע ישירות בליבו. בכל זאת הוא נותר בחסדי שמים בחיים.

הפצוע פונה לבית החולים רמב"ם כשמצבו מוגדר קשה, שם נכנס לחדר הניתוח והרופאים ייצאו את מצבו. כיום הוא כבר מתקשר עם הסביבה. מנהל מחלקת כירורגית לב ברמב"ם, פרופ' גיל בלוטין, תיאר ב-N12 היום (ראשון) את הניתוח המורכב והמאתגר, וסיפר כי בהתייעצות מהירה החליטו הרופאים בינתיים להניח לכדור. הוא הוסיף כי בהמשך יראו איך להמשיך את הטיפול. יתכן שיוציאו את הכדור מהלב - בצנתור או בניתוח - ויתכן גם אפשרות שבה הכדור ישאר במקומו. צעיר בעזה הפך נגמ"ש נטוש לתחנת חשמל המיועד לטעינת טלפונים ניידים דני שפיץ | 11:48 התקרית שבה נפצע הלוחם התקיימה בלילה שבין חמישי לשישי בכפר הדרוזי בית ג'ן בסוריה, כ-11 ק"מ מהגבול עם ישראל. זה קרה אחרי שלוחמים נכנסו למקום במטרה לעצור שני חשודים, שני אחים, שהיו מעורבים בפעילויות טרור נגד ישראל. אלא שהפעילות הסתבכה. במהלך הפעילות התגלה כי במקום ישנם כעשרים מחבלים נוספים חמושים שלא היה מידע עליהם. אלו החלו לפתוח באש לעבר הכוחות. הפעילות שהייתה אמורה להסתיים במהירות הסתבכה ונגמרה בחילופי אש קשים ובשבעה לוחמים פצועים, בהם פצועים קשה.

קולות הקשר מהסיוע האווירי ( צילום: דובר צה"ל )

אמש פרסם דובר צה"ל את קולות הקשר של לוחמי החטיבה במהלך הפעילות. בהקלטה שומעים את בקשת הסיוע האווירי ללוחמים במהלך הפעילות והחילוץ תחת אש.

"ממנו והלאה אני צריך שתבצע ירי לתוך הבתים, יורים עלינו חמושים, אני עם ארבעה פרחים", נשמע הלוחם אומר לטייס הקרב. טייס קרב, בעודו חג בשמיים, מלווה את הפעילות, נשמע משיב ללוחם: "ארבעה פרחים אצל הכוח, אנחנו יורים לכיוון הבתים תותח".

מוקדם יותר פרסם דובר צה"ל תיעוד מרגעי הקרב. במקביל לפרסום התיעוד, ישראל העבירה מסרים נוקבים למשטר הסורי. גורמי ביטחון הדגישו כי אין בידיהם אינדיקציה למעורבות אנשי משטרו של אחמד א-שרע בירי על הכוחות, אך הוסיפו כי האירוע ממחיש את הסכנה הגלומה בהתבססות ארגונים עוינים בסמוך לגבול. לדברי אותם גורמים, "התקרית מדגישה יותר מכל שאסור לישראל לסגת מהשטחים שתפסה, ובמיוחד מהחרמון".

מהצד הסורי נשמעה תגובה חריפה. משרד החוץ בדמשק כינה את התקיפות "פשע מלחמה", וטען כי סיור של "צבא הכיבוש הישראלי" פלש לאדמות בית ג׳ן ותקף תושבים ורכושם. לטענתם, יותר מעשרה אזרחים נהרגו בעימותים. סוריה קראה למועצת הביטחון, לאו״ם ולליגה הערבית "לשים סוף לתקיפות".

( צילום: דובר צה"ל )

לפי צה״ל, המבצע בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על פעילות טרור מצד שלושה חשודים שפעלו בעומק הגולן הסורי. השלושה נעצרו במיטותיהם. בדרכם החוצה מהעיירה פתחו חמושים באש על האמר של הכוח, שעמד בחסימה. הרכב נתקע ובהמשך הותקף מהאוויר על ידי חיל האוויר.

הג׳מעה האיסלאמית, הארגון שאליו השתייכו העצורים, היא תנועה לבנונית-סונית שהוקמה כשלוחה של האחים המוסלמים. הזרוע הצבאית שלה פועלת מאז שנות השמונים ומשתפת פעולה עם חמאס בלבנון ובסוריה ועם חיזבאללה בלבנון. הארגון מחזיק תשתיות טרור בדרום לבנון ובאזור בית ג׳ן ונחשב שחקן משמעותי במערכה הצפונית.

לאחר האירוע ערכו מפקד אוגדה 210 תא״ל יאיר פלאי ומפקד החטיבה אל״מ ד׳ הערכת מצב בשטח. חטיבת חוד החנית פועלת בחודשים האחרונים בדרום סוריה, במסגרת פעילות שכוללת סיכולים, מעצרים ואיתור אמצעי לחימה, במטרה למנוע התפתחות תשתיות טרור סמוך לגבול ישראל.

במקביל, ברשתות המזוהות עם מיליציות פרו-איראניות פורסמו עיבודי תמונה נגד המשטר הסורי, ובהם נטען כי אחמד א-שרע “מתייצב לצד ישראל”. בישראל ממשיכים להכין סל תגובות אפשרי, בהתאם להתפתחויות בזירה הצפונית.