צה"ל מכחיד את הטרור בכפרים | צפו

ספרי סינוואר נמצאו: תיעודים חדשים מהמבצע הדרמטי שנפתח בפעילות חשאית

דובר צה"ל מפרסם הערב תיעודים מפעילות לוחמי הקומנדו במבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון - שנפתח בפעילות חשאית של הלוחמים | למעלה מ-10 מחבלים נעצרו ועשרות חשודים נוספים עוכבו | נמצאו חומרי הסתה ותמיכה בחמאס. על אחד הספרים שנתפסו מופיעה תמונתו של יחיא סינוואר (צבא וביטחון)

5תגובות
פעילות הלוחמים בכפרים טמון ופרעה (צילום: דובר צה"ל)

מבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון - לגדיעת הטרור במקום - נמשך. במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות עוצבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה כחלק מהמבצע. הערב (מוצאי שבת) פרסם דובר תיעודים ראשונים מפעילותם.

המבצע נפתח בפעולה חשאית של לוחמי יחידת דובדבן ושב"כ בכפרים טמון ופרעה, ובחיסול מחבל מבוקש מדרום לעיר ג'נין. במסגרת הפעילות, פשטו כוחות הקומנדו על מאות יעדים בכפרים טמון ופרעה.

ספרים עם תמונת סינוואר שנמצאו (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מסר כי הכוחות איתרו חמ״ל תצפיות מבצעי, חומרי נפץ, אמצעי לחימה וחומרי הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס. בין היתר נמצאו ספרים ולפחות על אחד מהם תמונתו של יחיא סינוואר, רב המרצחים מעזה, מאדריכלי טבח שמחת תורה.

בנוסף, נעצרו יותר מעשרה מחבלים, בהם סוחרי אמצעי לחימה ומחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל. עשרות חשודים נוספים הועברו להמשך חקירה.

"כוחות צה"ל ממשיכים לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל", נמסר מצה"ל ושב"כ.

פעילות צה"ל בכפרים טמון ופרעה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הלוחמים בכפרים טמון ופרעה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הלוחמים בכפרים טמון ופרעה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הלוחמים בכפרים טמון ופרעה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הלוחמים בכפרים טמון ופרעה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הלוחמים בכפרים טמון ופרעה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הלוחמים בכפרים טמון ופרעה (צילום: דובר צה"ל)

0 תגובות

5
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
4
האויבים שמנהלים את עזה הם שורש המוות מכונת רצח שאין לה גבולות האחריות של מדינת ישראל וצה״ל היא לחסל אותם אחד אחד בטילים מדויקים ובלי רחמים טיהור מוחלט של הרשע הוא צו השעה
ישראל חיים
3
חיות הטרף שמנהלות את עזה הן שורש המוות צה״ל חייב להפוך את כל מנהיגי הרוע לאבק גל אחר גל אש על כל פינה טיהור הרשע עכשיו
וולבה
2
אנחנו לא נוכל לנשום בארץ הזאת עד שצה״ל לא יסיים לנקות את עזה מהמנהיגות הרצחנית שלה הרוצחים שמנהלים את עזה הם שורש המוות פושעי המלחמה שם צריכים להימחק עד האחרון שבהם.בלי רחמים. בלי חרטות בלי עצירות הגיע הזמן לתת לצה״ל לעבוד להרוס לחסל לפרק עד שלא יישאר זכר למנגנון הטרור
דניאל
1
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד

