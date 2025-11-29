מבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון - לגדיעת הטרור במקום - נמשך. במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות עוצבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה כחלק מהמבצע. הערב (מוצאי שבת) פרסם דובר צה"ל תיעודים ראשונים מפעילותם.
המבצע נפתח בפעולה חשאית של לוחמי יחידת דובדבן ושב"כ בכפרים טמון ופרעה, ובחיסול מחבל מבוקש מדרום לעיר ג'נין. במסגרת הפעילות, פשטו כוחות הקומנדו על מאות יעדים בכפרים טמון ופרעה.
דובר צה"ל מסר כי הכוחות איתרו חמ״ל תצפיות מבצעי, חומרי נפץ, אמצעי לחימה וחומרי הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס. בין היתר נמצאו ספרים ולפחות על אחד מהם תמונתו של יחיא סינוואר, רב המרצחים מעזה, מאדריכלי טבח שמחת תורה.
בנוסף, נעצרו יותר מעשרה מחבלים, בהם סוחרי אמצעי לחימה ומחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל. עשרות חשודים נוספים הועברו להמשך חקירה.
"כוחות צה"ל ממשיכים לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל", נמסר מצה"ל ושב"כ.
0 תגובות