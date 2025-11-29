צה"ל מכחיד את הטרור בכפרים | צפו ספרי סינוואר נמצאו: תיעודים חדשים מהמבצע הדרמטי שנפתח בפעילות חשאית דובר צה"ל מפרסם הערב תיעודים מפעילות לוחמי הקומנדו במבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון - שנפתח בפעילות חשאית של הלוחמים | למעלה מ-10 מחבלים נעצרו ועשרות חשודים נוספים עוכבו | נמצאו חומרי הסתה ותמיכה בחמאס. על אחד הספרים שנתפסו מופיעה תמונתו של יחיא סינוואר (צבא וביטחון)