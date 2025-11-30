כיכר השבת
אלתורים נוסח עזה

צעיר בעזה הפך נגמ"ש נטוש לתחנת חשמל המיועד לטעינת טלפונים ניידים

נגמ"ש של צה"ל שננטש בעזה הפך לעמדת טעינת טלפונים מאולתרת, בניסיון לסייע לתושבים להתמודד עם מחסור בחשמל ברצועת עזה (העולם הערבי)

נגמ"ש שהפך לעמדת טעינה (צילום: רשתות ערביות)

מנסה לשוב לשגרת חיים חלקית בצל ההרס הנרחב, וברשתות החברתיות מתפרסמים סרטונים המתעדים את ניסיונות האזרחים להתמודד עם המחסור החמור בתשתיות. סרטון אחד במיוחד תפס את תשומת הלב, והוא מציג פתרון יצירתי למצוקת האנרגיה בעיר.

בסרטון נראה צעיר פלסטיני שהפך נגמ"ש ישראלי נטוש לעמדת טעינה מאולתרת לטלפונים ניידים, המספקת שירות חיוני לאזרחים המקומיים. גולשים רבים כתבו, שהצעיר ב חיבר את הנגמ"ש הנטוש למצבר הענק של הכלי והפעיל דרכו עמדת טעינה לטלפונים ניידים, המאפשרת טעינה של מספר מכשירים בו זמנית.

מעל הנגמ"ש נכתב בשלט ענקי: "טלפונים ניידים, נקודת טעינה לסוללות נקודת טעינה לטלפונים ניידים"

"כתב" שהיה במקום, מחמוד אל-עוודייה, תיאר את המעבר המיוחד: "אני נמצא כאן בעיר , באזור תל אל-הווא. אני עומד מול הכלי הצבאי הזה, שאותו הפך הצעיר הפלסטיני הזה מ'אמצעי מוות' ל'מקור חיים'."

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
כתבה שמהדהדת את הנרטיב העזתי, ואת המסכנות של תושביה המקוללים ששמחו כל כך בחטיפת ועינוי אחינו ואחיותנו.
תעמולה חמאסית

