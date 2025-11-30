עזה מנסה לשוב לשגרת חיים חלקית בצל ההרס הנרחב, וברשתות החברתיות מתפרסמים סרטונים המתעדים את ניסיונות האזרחים להתמודד עם המחסור החמור בתשתיות. סרטון אחד במיוחד תפס את תשומת הלב, והוא מציג פתרון יצירתי למצוקת האנרגיה בעיר.

בסרטון נראה צעיר פלסטיני שהפך נגמ"ש ישראלי נטוש לעמדת טעינה מאולתרת לטלפונים ניידים, המספקת שירות חיוני לאזרחים המקומיים. גולשים רבים כתבו, שהצעיר בעזה חיבר את הנגמ"ש הנטוש למצבר הענק של הכלי והפעיל דרכו עמדת טעינה לטלפונים ניידים, המאפשרת טעינה של מספר מכשירים בו זמנית.

מעל הנגמ"ש נכתב בשלט ענקי: "טלפונים ניידים, נקודת טעינה לסוללות נקודת טעינה לטלפונים ניידים"

"כתב" שהיה במקום, מחמוד אל-עוודייה, תיאר את המעבר המיוחד: "אני נמצא כאן בעיר עזה, באזור תל אל-הווא. אני עומד מול הכלי הצבאי הזה, שאותו הפך הצעיר הפלסטיני הזה מ'אמצעי מוות' ל'מקור חיים'."