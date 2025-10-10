יחידת "סהם" של חמאס: זרוע הצללים שמטילה אימה על תושבי עזה

יחידת "סהם" (בערבית: وحدة سهم – "יחידת החץ") היא אחת הזרועות האפלות והאכזריות ביותר של חמאס. היחידה הוקמה בשנת 2024 במהלך מלחמת חרבות ברזל, ופועלת ככוח ביטחון פנים בלבוש אזרחי תחת משטרת חמאס ומשרד הפנים של הארגון.

מטרתה המוצהרת – לאתר משתפי פעולה עם ישראל ולמנוע ביזה של הסיוע ההומניטרי המגיע לרצועה. בפועל – מדובר בכלי טרור פנימי שמטרתו לשמר את שלטון חמאס בעזה באמצעות פחד, אלימות ודיכוי.

מקורות ביטחוניים מגדירים את היחידה כזרוע המרכזית של חמאס לשימור הסדר הפנימי ברצועה. אנשיה, המזוהים בנאמנותם הקיצונית לארגון, פועלים באלימות קשה נגד תושבי עזה הנתפסים כמאיימים על שלטון חמאס.

הם עוצרים, מענים ומוציאים להורג אזרחים החשודים בבגידה או בביזה – לעיתים מול קהל מצלמות, כדי להרתיע את האוכלוסייה.

ראשית הדרך

יחידת סהם צמחה מתוך קבוצות צעירים רעולי פנים שהופיעו בעזה במהלך המלחמה. אותם צעירים לבשו שחור, הסתובבו בין שווקים ותורים לחלוקת מזון, והכו אזרחים שחשדו בהם בגניבה.

במרץ 2024, לאחר התפשטות האנרכיה ברחבי הרצועה, אימץ משרד הפנים של חמאס את הקבוצות הללו והפך אותן ליחידה רשמית – במטרה להשיב שליטה בשטח ולמנוע קריסת שלטון הארגון.

מאז הפכה סהם לגוף הפועל בכל רחבי הרצועה. שוטריה לשעבר, פעילי גדודי עז א־דין אל־קסאם וחברי חמולות מקומיות צורפו לשורותיה, והם פועלים במקביל ליחידות הביטחון המסורתיות של חמאס – אך באכזריות ובחשאיות רבה יותר.

פעולות ואכזריות

על פי מקורות פלסטיניים וארגונים בינלאומיים, יחידת סהם אחראית לשורה ארוכה של הוצאות להורג ללא משפט, עינויים פומביים והכאות חמורות של אזרחים. בסרטונים שפורסמו ברשתות נראים פעילי היחידה כשהם שוברים רגליים של בוזזים לכאורה או מכים באכזריות מי שנחשדו בשיתוף פעולה עם ישראל.

במאי 2025 הודיעה היחידה כי תוציא להורג שלושה תושבי עזה בטענה ששיתפו פעולה עם ישראל, והתרברבה כי "גפיהם של 13 גנבים ואנשים המסיתים לכאוס ואנרכיה ייכרתו ורגליהם יירו".

ביוני דיווחו מקורות הומניטריים כי לוחמי סהם הרגו 12 עובדים של ארגון סיוע הנתמך על ידי ישראל, בטענה כי הם "חברי הכוחות העממיים".

סכסוכים פנימיים וקרבות חמולות

הפעילות האלימה של סהם הובילה לסכסוכים פנימיים עזים בתוך עזה. היחידה הסתבכה בשורה של קרבות דמים עם חמולות מקומיות, בהן חמולת ברבאך וחמולת אל־מג'אידה בחאן יונס.

בקרב האחרון, בתחילת אוקטובר 2025, נהרגו לפחות 22 מאנשי היחידה ונתפסו כמה אחרים. גורמים פלסטיניים טענו כי גם צה"ל ירה לעבר פעילי חמאס שניסו להיכנס למרחב ההומניטרי באזור.

הכלי המרכזי של חמאס לשליטה באוכלוסייה

קצינים באוגדת עזה מתארים בשיחה עם שי לוי במאקו את היחידה כ"מנגנון הפחד המרכזי של חמאס". לדבריהם, תפקידה לשמור על שלטון הארגון בכל מחיר – גם כאשר מערכותיו הצבאיות קרסו.

היחידה אחראית גם על חלוקת הסיוע ההומניטרי, שאותו חמאס מנצל לשליטה באוכלוסייה באמצעות חלוקת מזון, דלק ותרופות כתמריץ לנאמנות.

"הם לא נלחמים בצה"ל, הם נלחמים בעזתים", אמר קצין בכיר. "הם אלו שמכים את האזרחים בתורים למזון, יורים בבוזזים ומוציאים להורג חשודים בבגידה. האכזריות והפחד הם הכלים של חמאס לשמור על כוחו בעזה".

הכישלון הישראלי מול יחידת סהם

למרות תיעודים רבים של פעילות היחידה, בישראל לא נרשמה מדיניות ממוקדת לחיסול אנשיה. אנשי סהם פועלים לרוב מתוך בתי חולים, מסגדים ואוהלי עקורים, ומתחמקים מתקיפות חיל האוויר.

גורמים ביטחוניים מעריכים כי היחידה מונה כיום מאות פעילים, רובם יוצאי הזרוע הצבאית של חמאס, והם נהנים ממשכורות גבוהות ומהשתתפות בשלל הסיוע שהם שולטים עליו.

זרוע הדיכוי של חמאס

הקמת יחידת סהם בתקופת המלחמה ממחישה את עומק השליטה של חמאס באוכלוסייה ואת נחישותו לשמר את כוחו גם תחת לחץ צבאי כבד. היחידה הפכה לסמל של הדיכוי הפנימי ברצועה – כוח הפועל באכזריות נגד אזרחים כדי למנוע כל אפשרות לקריסת שלטון חמאס.

גם אם ישראל תצליח להביא להסדר מדיני שיקדם שלטון חלופי בעזה, כל עוד יחידות כמו סהם ממשיכות לפעול בשטח, שלטון חמאס יישאר בפועל.