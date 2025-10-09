יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, ח״כ איתמר בן גביר, התייחס הערב (ה') לאחר ישיבת הקבינט והטיח איום פוליטי כלפי ראש הממשלה: "ראש הממשלה התחייב בפניי שחמאס יפורק. לא יקרה? נפרק את הממשלה".

בן גביר הוסיף: "אמרתי לראש הממשלה, ואני אומר גם לכם, אזרחי ישראל: לא אתן יד לשום מקרה של רמייה. אם שלטון חמאס לא יפורק, או שרק יספרו לנו שהוא מפורק תוך שבפועל הוא ימשיך להתקיים בכסות אחרת — עוצמה יהודית תפרק את הממשלה".

דבריו מצטרפים למתח הפנימי בקואליציה סביב תנאי העסקה והאחריות לביטחון הלאומי, ומעידים על המשבר הפוטנציאלי בין שרי הקואליציה ביחס להסכמות עם הצדדים במזרח התיכון.