ממשלה בצל העסקה

בן גביר מאיים: "ראש הממשלה התחייב, אם זה לא יקרה — נפרק את הממשלה"

יו"ר עוצמה יהודית ושר הביטחון הלאומי אמר לאחר ישיבת הקבינט: "לא אתן יד לרמייה; אם חמאס ימשיך להתקיים בכסות אחרת — נניף יד לפרק את הקואליציה" (פוליטי)

צה"ל תקף גם היום בעזה (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א)

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, ח״כ איתמר בן גביר, התייחס הערב (ה') לאחר ישיבת הקבינט והטיח איום פוליטי כלפי ראש הממשלה: "ראש הממשלה התחייב בפניי ש יפורק. לא יקרה? נפרק את הממשלה".

הוסיף: "אמרתי לראש הממשלה, ואני אומר גם לכם, אזרחי ישראל: לא אתן יד לשום מקרה של רמייה. אם שלטון חמאס לא יפורק, או שרק יספרו לנו שהוא מפורק תוך שבפועל הוא ימשיך להתקיים בכסות אחרת — עוצמה יהודית תפרק את הממשלה".

דבריו מצטרפים למתח הפנימי בקואליציה סביב תנאי העסקה והאחריות לביטחון הלאומי, ומעידים על המשבר הפוטנציאלי בין שרי הקואליציה ביחס להסכמות עם הצדדים במזרח התיכון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

