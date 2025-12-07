בזמן שבישראל עדיין משתהים בנוגע להחלטה על זהות הגורם השלטוני בעזה, בחמאס מציבים עובדות בשטח וחוזרים לשלוט ברצועה. בעזה מדווחים היום (ראשון) כי בעקבות חיסולו של יאסר אבו שבאב, פעילי מיליציות וחמולות החלו ביממה האחרונה להסגיר את עצמם לידי חמאס.

על פי מקורות פלסטינים ברצועת עזה ששוחחו הערב עם כאן חדשות, ההערכה היא שמדובר ב"תיאוריית דומינו". כזכור, חמאס נתן בסוף השבוע ארכה של 10 ימים לפעילי המיליציות החמושות להסגיר את עצמם לידיו.

כחלק מכך, אחד מראשי איגוד החמולות ברצועת עזה יישר קו עם חמאס והודיע היום כי סופו של אבו שבאב הוא תוצאה של שיתוף הפעולה עם ישראל.

לדבריו, "השבטים מודאגים מאוד מהמיליציות שממומנות על ידי ישראל, והן ייעלמו לא משנה כמה ישראל תנסה לתמוך בהן. מטרת המיליציות האלה היא לאתר מנהרות ולוחמי חמאס - כלומר, לבצע את מה שישראל לא הצליחה לעשות במשך שנתיים".

במקביל, חוסאם אל-אסטל מפקד מיליציה בח'אן יונס, מי שעבד עם יאסר אמר לכאן חדשות היום כי ארגונו ימשיך לפעול למיגור חמאס בעזה.

לדברי אל-אסטל, סגנו לשעבר של אבו שבא רסאן א-דהייני - הוא זה שימשיך בדרכו. עוד ציין כי האחרון מעורה היטב בכל הנוגע לענייני המליציה.

על החיים ביום יום ברצועה סיפר: "חמאס מנסה לשלוח אנשים שיסתננו בנינו, אבל אנחנו נחשוף אותם במהרה".

לסיום הוסיף: "למרות שאבו שבאב נהרג, יש מאות מאיתנו בארגונים השונים הפועלים ברצועה. חמאס מנסה להפחית מערכנו ולטעון שאנחנו רק עשרות אבל זה לא המצב. לא נשנה את דרכנו".