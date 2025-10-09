אחרי שעות של שתיקה: זו התגובה שהוציא שר האוצר סמוטריץ' לעסקה

מימין ומשמאל מברכים הבוקר (חמישי) על ההסכם שהושג בין ישראל לחמאס ויביא לשחרור כל החטופים בפעימה אחת והפסקת האש בלחימה ברצועת עזה לצד נסיגה לקווים מוסכמים. מי שטרם הגיבו עד כה הם השרים סמוטריץ' ובן גביר, כאשר האחרון שחרר הודעה לפני זמן קצר.

בדבריו כתב השר: "רגשות מעורבים בבוקר מורכב: שמחה עצומה על השבת אחינו החטופים כולם! על הזכות להיות ממובילי ההתנגדות לעסקאות חלקיות שהיו משאירות חצי מהם לפחות להינמק במנהרות האויב, והדרישה להמשיך במלחמה עד מימוש מלא מטרותיה, דרישה שהביאה להתקדמות לכיבוש עזה והפעלת הלחץ הצבאי שהביא את חמאס להתקפל".

"חשש אדיר", הוסיף סמוטריץ' וכתב: "מהשלכות ריקון בתי הכלא ושחרור הדור הבא של הנהגת הטרור שיעשה הכל כדי להמשיך להזרים כאן נהרות של דם יהודי חלילה. ולו מסיבה זו לא נוכל להצטרף לחגיגות קצרות הרואי ולהצביע בעד העסקה".

עוד כתב השר: "אחריות כבירה לוודא שאין כאן חלילה עסקה של "חטופים בתמורה לעצירת מלחמה" כפי שחמאס חושב ומתרברב (גם אם בתנאי פתיחה טובים יותר ממה שהציעו לנו בעבר), ושמיד לאחר שיבת החטופים הביתה מדינת ישראל תמשיך לחתור בכל הכח למיגור אמיתי של חמאס ופירוז אמיתי של עזה כך שהיא לא תהווה עוד איום על ישראל".

לדבריו: "חובה עצומה לוודא שלא נחזור למסלול אוסלו חלילה ולא נפקיר את ביטחוננו בידי זרים. חובה גם לוודא שלא נחזור לקונספציות של ה- 6 לאוקטובר ולא נתמכר שוב לשקט מלאכותי, חיבוק מדיני וטקסים מחויכים מהווה תוך משכון העתיד ותשלום מחירים נוראיים".

לסיום כתב השר: "חיבוק ענק והערצה ללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים, למשפחות שלהם, לנופלים והפצועים ולמשפחות שלהם - כל אלו שגבורתם, מסירותם והקרבתם הביאו להישגים הגדולים במלחמה הזו בכל החזיתות, העלו אותנו מהבור העמוק שהיינו בו בבוקר ה-7 לאוקטובר אל המקום הגבוה יחסית שאנחנו נמצאים בו היום. תודה לבורא עולם ולשליחיו הרבים ותפילה בחיל ורעדה להמשך ישועות, נחמות וניצחונות".

כזכור וכפי שדווח, הצהריים, בשעה 17:00 יתכנס הקבינט המדיני־ביטחוני לאשר את העסקה לשחרור החטופים.

כשעה לאחר מכן הממשלה כולה צפויה להתכנס ולדון באישור מתווה השחרור וסיום המלחמה, רוב השרים צפויים להצביע בעד, חרף התנגדותם של סמוטריץ’ ובן גביר, המוחים על שחרורם של מאות מחבלים.

לפי גורמים בקואליציה – השניים לא צפויים לפרוש מהממשלה. בתוך כך דווח כי ארגון הטרור חמאס החל לאסוף את החטופים למקומות בטוחים.