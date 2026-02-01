בצעד חסר תקדים, רפתנים ברחבי הארץ הודיעו הלילה (ראשון) על כוונתם להפסיק את אספקת החלב ביום שלישי בלילה, כמחאה על קידום הרפורמה. הפסקת האספקה צפויה להשפיע באופן ישיר על הימצאות חלב, משקאות חלב וגבינות רכות, כמו קוטג', ברשתות השיווק.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר להגיב וכתב: "אני אוהב ומעריך את החקלאות והחקלאים, וכפי שאמרתי תמיד - רפורמת החלב שומרת על הייצור המקומי ומחזקת את ביטחון המזון. אבל אזרחי ישראל לא יהיו בני ערובה של מונופולים וקבוצות לחץ שמאיימים כל פעם מסיבה אחרת שלא יהיה לנו חלב על המדפים".

לדברי השר, "הרעיון התורן ההזוי הזה, שאני מבטיח שלא שילמתי עליו, מסביר מצוין למה חייבים רפורמה. כל עוד משק החלב מתנהל כמו משק קומוניסטי, איומים כאלה נשמעים ״רציניים״. בתחרות אמיתית הם יהיו בדיחה. עד שהרפורמה תעבור - הבדיחה היא על חשבון העו״ש של אזרחי ישראל. והיא לא מצחיקה".

לסיום כתב: "אמשיך בעזרת השם להילחם ביוקר המחיה - פשוט, כי יכול להיות כאן זול".

בתחילת ינואר, ועדת השרים לחקיקה אישרה בפה אחד את רפורמת החלב והיא עברה לקידום הליכי החקיקה בכנסת. בקרב הליכוד ישנה התנגדות רבה לרפורמה המוצעת, ויחד עם גורמים האופוזיציה, חברי הכנסת מפעילים לחץ כבד על סמוטריץ' ונתניהו לבטל את המהלך.

על פי עיקרי ההצעה, שוק החלב ייפתח לייבוא מתוך מטרה להוזיל את עלויות החלב, אחד ממוצרי הצריכה הבסיסיים בישראל ובעולם. מנגד, אנשים רבים, ובהם רפתנים, דואגים כי הרפורמה תסגור את הרפתות המשפחתיות והגברת התלות בייבוא, שתערער את הביטחון התזונתי של ישראל.