"סחט אותנו שלא להתבטא נגד רה"מ": שורדי שבי בעדות חריפה

78 שורדי שבי ובני משפחות חטופים פנו הערב (ראשון) למתאם השבויים והנעדרים תת-אלוף במיל' גל הירש בביקורת חריפה, לאחר סדרת ראיונות בהם השמיע האשמות חמורות כנגד חלקם.

"עם כל מה שידוע לנו וחווינו אישית על היחס הקשה למשפחות, והנזק שעשה להשבת החטופים, עדיף למר הירש לשמור על שתיקה לנצח", טענו המשפחות.

לדברי החתומים על המכתב, "במשך שנתיים הציג הירש בפני המשפחות אוסף שקרים ואחיזות עיניים, איים וסחט אותנו שלא להתבטא נגד ראש הממשלה, בעודו אוחז בתפקיד רשמי ובעמדת כוח כלפינו וכלפי יקירינו שבשבי חמאס".

"האמירות המופרעות שלו כלפי מאבק המשפחות וכלפי משפחות ספציפיות הן המשך ההתעללות באמצעים אחרים", סיכמו משפחות שורדי השבי.

הירש טען בין השאר כי ההפגנות למען החטופים סייעו לחמאס, וכן כי הוא עצמו קיבל איומים על חייו ממשפחות חטופים.

"הבנתי את כאבן של משפחות החטופים, הוא היה מוצדק לחלוטין וספגתי הכל. אבל החסינות הזאת לא יכולה להישאר לאורך זמן", סיפר הירש בין הדברים בתוכנית 'הפטריוטים'. לדבריו, "אני קיבלתי איומים ברצח גם מעינב צנגאוקר (אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר), וזה לא קרה פעם אחת. היא תקפה פיזית אשת צבא אצלי במשרדים, ואותה אחת החליטה באצילותה שלא להגיש נגדה תלונה".

הירש הוסיף כי הוא הגיש בשבוע שעבר כתב תביעה כנגד אחד מאלה שטענו שהוא רוצח, וכי בשבוע הקרוב יוגש כתב תביעה נגד אדם נוסף שאיים עליו ועל משפחתו. "יש לי עוד רשימה, והיא תמומש", הבטיח.