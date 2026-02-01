המאבק בפשע: סדרה של כתבי אישום הוגשו היום (ראשון) נגד 10 חברי חוליה בעקבות סחיטה מזעזעת של קבלן בצפון הארץ, ירי לעבר ביתו ועבירות חמורות נוספות. ׳כיכר השבת׳ עם הפרטים המלאים ותיעוד מרגעי הירי.

האירוע התרחש לפני מעט יותר מחודש. בתאריך 25/12/25 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות ירי שבוצע לעבר בית באחד מיישובי צפון רמת הגולן, ועל רכב שממנו בוצע הירי. הרכב הספיק בינתיים להימלט מהמקום.

שוטרי המחוז הצפוני, שקיבלו את הדיווח, החלו בביצוע חסימות וסריקות נרחבות בכל אזור הגולן. זמן קצר לאחר מכן עצרו רכב העונה לתיאור שסופק, ובתוכו שלושה אנשים וממצאים שונים הקושרים אותם לביצוע הירי.

מחקירת נסיבות האירוע, שנוהלה ביחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב כנרת, עולה כי כחודש לפני אירוע הירי, הגיעו שני חשודים לביתו של הקורבן, קבלן למחייתו. הם הציגו את עצמם כחברי ארגון פשע וטענו בפניו כי חוב אשר קיים לו לאדם עימו קיים קשרים עסקיים עבר אליהם וכי הוא צריך להגיע לפגישה על מנת "להסדיר את חובו".

בפגישה אליה הגיע הקורבן הודיעו לו כי חובו שעמד על 1.8 מיליון ש"ח עלה ל-3.2 מיליון וכי עליו לשלם בכל שבוע סכום של 400 אלף ש"ח כאשר התשלום הראשון נלקח באותו היום. הקורבן העביר את רכבו ועוד 200 אלף ש"ח לידי החשודים.

לאחר שבמשך מספר שבועות שילם הקורבן כסף לנאשמים, ביום הירי הוא קיבל פניה נוספת בה הודיעו לו כי החוב עלה בעוד חצי מיליון ש"ח. לאחר שהקורבן סירב לשתף פעולה בוצע הירי על ביתו, בעקבותיו נעצרו שלושה מהנאשמים.

במהלך חקירה, שנמשכה מעל חודש ימים, הצליחו חוקרי היל"פ לקשור עשרה נאשמים בגילי 22 עד 39 תושבי כסרא סמיע, אבו סנאן וירכא במגוון עבירות חמורות ובתוכן סחיטה, ירי והובלת נשק. הבוקר צפויה הפרקליטות להגיש נגדם כתב אישום באמצעות עו״ד באסל סעדי מפרקליטות מחוז צפון בבית משפט המחוזי בנוף הגליל- נצרת.

״שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם, משטרת ישראל תמשיך לפעול למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על הסדר הציבורי וביטחון התושבים״, נמסר מהמשטרה.