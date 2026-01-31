מסתבך? זה ראש הממשלה לשעבר שהעיד במשטרה נגד מרדכי דוד

מרדכי דוד ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

אהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, הגיע אמש למסור עדות במשטרה נגד פעיל הימין מרדכי דוד, בעקבות אירוע חסימת רכבו של נשיא העליון לשעבר אהרן ברק בסוף השבוע. כך דווח הערב (מוצאי שבת) בערוץ I24NEWS.

חסימת הרכב אירעה ביום רביעי השבוע, בעת שברק, שיצא מכנס של התנועה לאיכות השלטון, ישב ברכבו. דוד חסם את הרכב וקרא לעבר ברק כי הוא "חמינאי" ואמירות דומות. "הדיקטטור האפל אהרן ברק נחסם למען הדמוקרטיה הישראלית", הכריז פעיל הימין. במקום פרצה מהומה, והמשטרה הפרידה בין המוחים. למרות חסימת הרכב, ברק הצליח בסופו של דבר לעזוב את המקום.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה מאוחר יותר את התקרית. "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים חסמו את מכוניתו של אהרן ברק בצאתו מכנס", כתב לפיד. לדבריו, "הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים". ראש האופוזיציה הוסיף כי "‏משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".

יו״ר כחול לבן בני גנץ מסר כי "העובדה שאין אף אדם בקואליציה שקם ומגנה את מרדכי דוד, שחוסם את דרכו של ניצול שואה, נשיא בית המשפט העליון שאיבד את אשתו לאחרונה - מבישה. העובדה שאין אף ח"כ שאכפת לו ממצוות 'והדרת פני זקן' - מזעזעת. ראש הממשלה, קום ועשה את הדבר האנושי - תוקיע את החלאה הזו מתוכנו".

התנועה לאיכות השלטון הגישה בעקבות התקרית תלונה במשטרה נגד מרדכי דוד. עו"ד אליעד שרגא יו"ר התנועה מסר כי "מרדכי דוד הוא הזרוע הארוכה של ממשלת ההפיכה המשטרית - מיודד עם יריב לוין, חבר של בן גביר, ועד לרגע זה נתניהו לא גינה את פעילותו העבריינית".

דוד עמו התייחס לתקרית וכתב בסוף השבוע: "הרשת סוערת על כך שחסמתי את אהרן ברק שהוא ניצול שואה בן 89. שאלה: מה עם ביבי שהוא בן 76 ואח שכול? מה עם הרב טאו שהוא בן 89 וניצול שואה? והשמאלנים רדפו אותו וחסמו אותו אין ספור פעמים, מישהו הזדעזע? או רק כשזה אדם מהמחנה השני?! חבורת צבועים".