מסתבך? זה ראש הממשלה לשעבר שהעיד במשטרה נגד מרדכי דוד

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק מסר עדות במשטרה על אירוע חסימת רכבו של נשיא העליון לשעבר אהרן ברק, בידי פעיל הימין מרדכי דוד | דוד תקף: "חבורת צבועים" (משפט, בארץ)

מרדכי דוד (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

אהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, הגיע אמש למסור עדות במשטרה נגד פעיל הימין מרדכי דוד, בעקבות אירוע חסימת רכבו של נשיא העליון לשעבר אהרן ברק בסוף השבוע. כך דווח הערב (מוצאי שבת) בערוץ I24NEWS.

חסימת הרכב אירעה ביום רביעי השבוע, בעת שברק, שיצא מכנס של התנועה לאיכות השלטון, ישב ברכבו. דוד חסם את הרכב וקרא לעבר ברק כי הוא "חמינאי" ואמירות דומות.

"הדיקטטור האפל אהרן ברק נחסם למען הדמוקרטיה הישראלית", הכריז פעיל הימין. במקום פרצה מהומה, והמשטרה הפרידה בין המוחים. למרות חסימת הרכב, ברק הצליח בסופו של דבר לעזוב את המקום.

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה מאוחר יותר את התקרית. "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים חסמו את מכוניתו של אהרן ברק בצאתו מכנס", כתב לפיד. לדבריו, "הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים". ראש האופוזיציה הוסיף כי "‏משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".

יו״ר כחול לבן בני גנץ מסר כי "העובדה שאין אף אדם בקואליציה שקם ומגנה את מרדכי דוד, שחוסם את דרכו של ניצול שואה, נשיא בית המשפט העליון שאיבד את אשתו לאחרונה - מבישה. העובדה שאין אף ח"כ שאכפת לו ממצוות 'והדרת פני זקן' - מזעזעת. ראש הממשלה, קום ועשה את הדבר האנושי - תוקיע את החלאה הזו מתוכנו".

התנועה לאיכות השלטון הגישה בעקבות התקרית תלונה במשטרה נגד מרדכי דוד. עו"ד אליעד שרגא יו"ר התנועה מסר כי "מרדכי דוד הוא הזרוע הארוכה של ממשלת ההפיכה המשטרית - מיודד עם יריב לוין, חבר של בן גביר, ועד לרגע זה נתניהו לא גינה את פעילותו העבריינית".

דוד עמו התייחס לתקרית וכתב בסוף השבוע: "הרשת סוערת על כך שחסמתי את אהרן ברק שהוא ניצול שואה בן 89. שאלה: מה עם ביבי שהוא בן 76 ואח שכול? מה עם הרב טאו שהוא בן 89 וניצול שואה? והשמאלנים רדפו אותו וחסמו אותו אין ספור פעמים, מישהו הזדעזע? או רק כשזה אדם מהמחנה השני?! חבורת צבועים".

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
אהוד ברק. החייל בעל האותות המרובים בצהל ככל הנראה השתבשה דעתו
אהוד ברק-חחח
ברח
אהוד
11
פגעו בגורו שלהם...
חחחח
10
ברק זקן, וניצול שואה ואישתו נפטרה אוייי מסכן , למה הוא ממשיך עם השינאה , שישב בבית ואולי ילמד מי הוא יהודי , ומי הוא בורא העולם..
לולית
9
מי שקורא לך עבריין ללא שיש לך הרשעות קודמות ניראה לי שמוציא דיבה וראוי לעונש
אנונימי
8
לפידיוט, וגנצי הצבועים שלום, ממתי אתם מגנים חסימת מכוניות? גיניתם חסימת כבישים ע"י בריוני קפלן? גיניתם מצור על מספרה שישבה בה אשת ראש ממשלה? גיניתם אממירות של הזקן השוטה הזה? אז מה אם הוא ניצול שואה? אבא של שר קשיש זה בסדר? ילדי שרים זה בסדר? וילדים עם צרכים מיוחדים זה בסדר?חסימת יולדות זה בסדר? לק
רבינסון
7
3 שנים חסמו כל מוצש תמדינה זה מותר???
אבי
6
האיש עשה נזק עצום במשך יותר מ30 שנה, אבל כשהוא בסה''כ נחסם הוא איש זקן, עייף, ניצול שואה, אלמן ועוד. כל התארים האלו לא נשמרו לאף אחד מהימין וגם לא לילדים שלהם
יוסיפון
אמר המשפטן הדגול, יוסיפון.
"נזק עצום"
5
אהוד ברח האיש הכושל ביותר במדינה איפה שהוא היה יצא נחס נחס ועוד נחס איש מנחוס עים מזל רע
רמי
4
אני מציע שיטפלו בו כמו שטיפלו בכל מפגיני השמאל , לא זוכר שעשו להם משהו שעצרו את המדינה בטענות ובמצגי שווא של להפלת הממשלה.
איתי
3
הם חייבים למחות, ברק זה הרב שלהם.
מחויבים למחות
2
בפעם הבאה לחסום את הגרגמל לפיד
אביב
1
"והדרת פני זקן" זה לא הפירוש של גנץ עם הארץ. בפסוק מדובר על זקן בחוכמה. אם כבר אז: מפני שיבה תקום"
דוד

