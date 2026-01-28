כיכר השבת
דרמה בצפת: המשטרה איתרה נעדרת בתוך פיר עמוק, מצבה קשה

שוטרי המחוז הצפוני זיהו במצלמות אבטחה נעדרת צועדת לכיוון שטח פתוח בצפת | במהלך החיפושים היא אותרה במצב קשה בתוך פיר עמוק (חדשות)

הנעדרת כפי שתועדה במצלמות האבטחה (צילום: דוברות המשטרה)

ב התקבלה אמש (שלישי) הודעה על היעדרותה של תושבת העיר צפת בת 45 שיצאה מביתה ונעלמה.

עם קבלת הדיווח החלו שוטרי המחוז הצפוני בסיוע מגוון גופי מתנדבים הפועלים תחת המשטרה לבצע סריקות נרחבות בעיר בניסיון לאתר את הנעדרת.

שוטרי המחוז הצפוני שצפו במצלמות הבטחה בעירזיהו אישה העונה לתיאור צועדת לכיוון שטח פתוח. כלל הכוחות הוכוונו לאזור בו תועדה האישה צודקת.

הפיר בו אותרה הנעדרת (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך הלילה, הכוחות הצליחו לאתר את האישה בתוך פיר בעומק של מעל 10 מטרים בשטח הפתוח ובתום פעולות חילוץ היא הועברה לקבלת טיפול רפואי במצב קשה.

