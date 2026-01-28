דרמה בצפת: המשטרה איתרה נעדרת בתוך פיר עמוק, מצבה קשה

הנעדרת כפי שתועדה במצלמות האבטחה ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרת ישראל התקבלה אמש (שלישי) הודעה על היעדרותה של תושבת העיר צפת בת 45 שיצאה מביתה ונעלמה.

משטרת ישראל נערכת ללוות את גיבור ישראל רן גואילי הי"ד בדרכו האחרונה קובי רוזן | 27.01.26

עם קבלת הדיווח החלו שוטרי המחוז הצפוני בסיוע מגוון גופי מתנדבים הפועלים תחת המשטרה לבצע סריקות נרחבות בעיר בניסיון לאתר את הנעדרת. שוטרי המחוז הצפוני שצפו במצלמות הבטחה בעירזיהו אישה העונה לתיאור צועדת לכיוון שטח פתוח. כלל הכוחות הוכוונו לאזור בו תועדה האישה צודקת.

הפיר בו אותרה הנעדרת ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך הלילה, הכוחות הצליחו לאתר את האישה בתוך פיר בעומק של מעל 10 מטרים בשטח הפתוח ובתום פעולות חילוץ היא הועברה לקבלת טיפול רפואי במצב קשה.