כיכר השבת
סוף עצוב

טרגדיה: המחנכת רבקה נמצאה אחרי יומיים של חיפושים ללא רוח חיים

רבקה ראובר, מורה מחנכת בבית ספר ייסודי בקנזס בת 28, נמצאה ללא רוח חיים - אחרי חיפושים ממושכים אחריה | היא תועדה יוצאת לרחוב ללא מעיל, בזמן השתוללות סופת השלג. ההערכות הן כי היא מתה מהיפותרמיה (בעולם)

כיכר השבת
מנהטן תחת מעטה שלג, אילוסטרציה (צילום: shuterstock)

מחכנת צעירה של כיתה ב' בבית ספר יסודי בקנזס בשם רבקה ראובר אותרה בתחילת השבוע ללא רוח חיים, כשהיא מכוסה בשלג, אחרי היעדרות של יומיים וחיפושים נרחבים אחריה.

לפי הדיווח היום (שלישי) במאקו, המורה הייתה בת 28 בפטירתה ולפי ההערכות היא מתה כתוצאה מהיפותרמיה, שעות לאחר היעלמותה.

היפותרמיה זה מצב שבו חום גוף האדם יורד מתחת לנורמה בצורה מסוכנת. בשלב מסוים זה גורם לאדם אובדן הכרה ואף איבוד דופק ונשימה.

ראובר נראתה לאחרונה ביום שישי סמוך לחצות הלילה. היא נראתה במצלמות אבטחה עוזבת בר בלי טלפון מעיל או תיק כשבחוץ סופת שלג משתוללת.

שעות לאחר מכן, כשהתברר שלא מצליחים להשיג אותה, החלו חיפושים נרחבים אחריה והיא נחשבה כנעדרת.

היא נמצאה כאמור ביום ראשון, בעיר אמפוריה שבקנזס, בעזרת כלבי גישוש, במרחק של כשלוש מאות מטרים מהמקום שבו נראתה לאחרונה.

במשטרה המקומית אמרו כי יבצעו ניתוח כדי לקבוע את סיבת המוות הרשמית. מפקד המשטרה המקומית אמר כי "זה לא הסיום שייחלנו לו, הלוואי והיינו מצליחים למצוא אותה יותר מוקדם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר