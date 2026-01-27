מחכנת צעירה של כיתה ב' בבית ספר יסודי בקנזס בשם רבקה ראובר אותרה בתחילת השבוע ללא רוח חיים, כשהיא מכוסה בשלג, אחרי היעדרות של יומיים וחיפושים נרחבים אחריה.

לפי הדיווח היום (שלישי) במאקו, המורה הייתה בת 28 בפטירתה ולפי ההערכות היא מתה כתוצאה מהיפותרמיה, שעות לאחר היעלמותה.

היפותרמיה זה מצב שבו חום גוף האדם יורד מתחת לנורמה בצורה מסוכנת. בשלב מסוים זה גורם לאדם אובדן הכרה ואף איבוד דופק ונשימה.

ראובר נראתה לאחרונה ביום שישי סמוך לחצות הלילה. היא נראתה במצלמות אבטחה עוזבת בר בלי טלפון מעיל או תיק כשבחוץ סופת שלג משתוללת.

שעות לאחר מכן, כשהתברר שלא מצליחים להשיג אותה, החלו חיפושים נרחבים אחריה והיא נחשבה כנעדרת.

היא נמצאה כאמור ביום ראשון, בעיר אמפוריה שבקנזס, בעזרת כלבי גישוש, במרחק של כשלוש מאות מטרים מהמקום שבו נראתה לאחרונה.

במשטרה המקומית אמרו כי יבצעו ניתוח כדי לקבוע את סיבת המוות הרשמית. מפקד המשטרה המקומית אמר כי "זה לא הסיום שייחלנו לו, הלוואי והיינו מצליחים למצוא אותה יותר מוקדם".