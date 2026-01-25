כתב אישום, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים, הוגש נגד תושב טייבה במרכז הארץ, שנהג בהיותו בפסילה. הנהג נעצר בידי היחידה המרכזית במשטרת אגף התנועה. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה - ופרסמה תיעוד מרגעי המעצר הדרמטיים.

בתיעוד, שמצולם ממצלמת הרכב של השוטרים, נראים השוטרים עוקבים אחרי הרכב, ובשעה שנעצר הרכב - דלת הנהג נפתחת והוא יוצא בעדה. כעבור שניות מתנפלים עליו שוטרים, מפילים אותו ארצה ועוצרים אותו במקום.

המעצר התבצע במהלך פעילות מודיעינית של בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה. הבלשים הבחינו בטייבה בנהג ועיכבו אותו לבדיקה. בבדיקה התברר כי הנהג, בן 51 תושב המקום, נהג שעה שהוא בפסילת בימ"ש.

הנהג נעצר והובא לחקירה, בסיומה נכלא. רכבו הושבת למשך 60 ימים. בהמשך, הנהג הובא לדיון בהארכת מעצרו בבימ"ש לתעבורה בפ"ת, אז הוארך מעצרו בימים נוספים.

השבוע, יחידת תביעות תעבורה (מרכז) הגישה נגד הנהג כתב אישום בעבירות נהיגה בזמן פסילת בימ"ש ונהיגה כשתוקף רישיון הרכב פקע פחות מארבעה חודשים. לצד כתב האישום, הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, כאמור.

"בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים, מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל", מסרה המשטרה.