כיכר השבת
אחרי מעקב

דלת הרכב נפתחת - והשוטרים מפילים ארצה את הנהג | תיעוד סוער

תושב טייבה במרכז הארץ נעצר בעת נהיגה בפסילת בית משפט. המשטרה פרסמה תיעוד דרמטי מרגעי המעצר: דלת הרכב נפתחת ונהג יוצא - אז מתנפלים עליו שוטרים ומפילים אותו ארצה | כתב אישום הוגש נגדו עם בקשה למעצר עד תום ההליכים | צפו (משפט)

1תגובות
רגעי התפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים, הוגש נגד תושב טייבה במרכז הארץ, שנהג בהיותו בפסילה. הנהג נעצר בידי היחידה המרכזית במשטרת . כך מסרה היום (ראשון) המשטרה - ופרסמה תיעוד מרגעי ה הדרמטיים.

בתיעוד, שמצולם ממצלמת הרכב של השוטרים, נראים השוטרים עוקבים אחרי הרכב, ובשעה שנעצר הרכב - דלת הנהג נפתחת והוא יוצא בעדה. כעבור שניות מתנפלים עליו שוטרים, מפילים אותו ארצה ועוצרים אותו במקום.

המעצר התבצע במהלך פעילות מודיעינית של בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה. הבלשים הבחינו בטייבה בנהג ועיכבו אותו לבדיקה. בבדיקה התברר כי הנהג, בן 51 תושב המקום, נהג שעה שהוא בפסילת בימ"ש.

הנהג נעצר והובא לחקירה, בסיומה נכלא. רכבו הושבת למשך 60 ימים. בהמשך, הנהג הובא לדיון בהארכת מעצרו בבימ"ש לתעבורה בפ"ת, אז הוארך מעצרו בימים נוספים.

השבוע, יחידת תביעות תעבורה (מרכז) הגישה נגד הנהג כתב אישום בעבירות נהיגה בזמן פסילת בימ"ש ונהיגה כשתוקף רישיון הרכב פקע פחות מארבעה חודשים. לצד כתב האישום, הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, כאמור.

"בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים, מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל", מסרה המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תודה שגיליתם לי שיש אכיפה מוגברת , אני ידע להזהר לא לקבל דוחות היכן שצריך להזהר . אבל אם הכביש פנוי ללא שוטרים אני ימשיך לנהוג במהירות כמו שאני רגיל . לדעתי כדי למנוע תאונות צריך לנהוג מהר . נהיגה איטית גורמת לתאונות.
צדיק המסיכות

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר