העברת הסיוע ההומניטרי. ארכיון ( צילום: מתפ"ש )

בצל חרושת השמועות על "הפרשה הביטחונית החדשה" שצפויה לטלטל את מערכת הביטחון, הבוקר (שלישי) בית המשפט מתיר לפרסם פראפרזה על הפרשה.

במסגרת הדיון הבוקר בבקשה להאריך את צו איסור הפרסום על הפרשה שנמצאת בחקירה משותפת של ימ"ר דרום והשב"כ, ביהמ"ש אוסר על פרסום כל פרט מפרטי החקירה. במהלך הדיון החסוי שהתקיים היום בבית משפט השלום באשקלון נקבע כי ניתן לפרסם פראפרזה: "בימים אלו נחקרת פרשייה רבת מעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה". ב'מאקו' דווח כי לאחר שבצה"ל ובשב"כ זיהו כי ישנם הברחות משמעויות מישראל לרצועת עזה, לאחר שאותרה בעזה סחורה שלא היתה אמורה להיות שם, נפתחה חקירה שנועדה לגלות את מקור ההברחות. הילדה עפה בעוצמה: נהג הדליק סיגריה ברכב וכמעט נהרג בפיצוץ קטלני | צפו דני שפיץ | 09:55 החשד הוא כי חלק מההברחות בוצעו דרך הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה מישראל, וככל הנראה מעורבים בהברחות גם אזרחים ישראלים. מלבד זאת, ארגון הטרור חמאס מתעצם גם באמצעות הברחות דרך רחפנים - מישראל ומסיני. במשטרה, קוראים לכלי התקשורת ולציבור כולו להימנע מכל פרסום תחת צו איסור, לשמור על החוק ולאפשר למשטרה להמשיך ולבצע את תפקידה ללא הפרעה.

בית משפט השלום באשקלון ( צילום: google maps )

בסוף השבוע פורסם בכלי התקשורת על "פרשה ביטחונית" חדשה שנחקרת בימים אלה וצפויה לגורם "אי נוחות גדולה" בצמרת הביטחונית.

הכתבת לי עייש פרסמה ב'i24news' כי מדובר ב"פרשה ביטחונית חדשה ורגישה שנחקרת בימים האלו במשטרה". לדבריה, אפשר לומר מעט מאוד על הפרשה החדשה, איך היא נוגעת "לאחת מזירות הלחימה המרכזיות של ישראל בשנים האחרונות".

לפי עייש, "לא מדובר בפרשה שולית, וכשתותר לפרסום היא צפויה להסעיר, שלא לומר לטלטל, את מערכת הביטחון". היא הדגישה כי "לפרשה הזו אין קשר לפרשות אחרות מתוקשרות שמתנהלות בימים הללו".

הכתב גיא פלג פרסם ב"אולפן שישי" על הפרשה הביטחונית ואמר כי "מדובר בפרשה רגישה מאוד, שגורמת ועוד תגרום אי נוחות גדולה מאוד בצמרת מערכת הביטחון".

אתמול, הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני, התייחס לפרשה וכתבה: "אין לנו ספק כל שהוא שהכל שקר גס. ואפילו יביאו סרטון, ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכל מפוברק, על מנת להזיק ל"חשוד" ולמשפחתו".

לדברי הרב זיני, "כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם צדיקים".