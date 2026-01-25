השמיכה ליד שתי התינוקות ברכב נשלפה - וזה מי שנמצא מתחבא שם

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד תושבת קלנסווה, צעירה בשנות העשרים לחייה, שנתפסה במחסום כשברכבה מסתתרים שני שוהים בלתי חוקיים. אחד מהם מתחת לשמיכות ברכב, מתחת לרגלי ילדות פעוטות.

האירוע התרחש ביום שלישי האחרון, לפני פחות משבוע. באותו יום בשעות הערב פעלו לוחמי מג״ב איו״ש ב"מעבר אליהו" - אחד מהמעברים בקו הירוק, לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומניעת הסתננות. במהלך פעילותם ותוך הכוונה מודיעינית עצרו רכב חשוד לבדיקה לאחר שנכנס לשטח מדינת ישראל. בבדיקת הרכב, בו ישבו במושב האחורי שתי פעוטות כבנות שנה, ונוסעת נוספת ילדה בת שמונה - אותרו גם שוהה בלתי חוקי כשהוא מסתתר בתא הגלגל הרזרבי בבגאז', ואחד נוסף כשהוא מסתתר מתחת לשמיכות, סמוך לרגלי הילדות. כמו כן, ברשותה של הנאשמת נמצא סכום כסף רב. הנהגת, תושבת קלנסווה שבשרון, בשנות ה-20 לחייה, ושני השוהים הבלתי חוקיים שאותרו ברכבה - נתפסו על ידי לוחמי מג"ב והועברו לחקירה בתחנת אריאל שבמחוז ש״י. במהלך החקירה 'הופתעה' הנהגת מהימצאותם של אותם שב"חים ברכב, ומעצרה הוארך בבית המשפט.

שב"ח בתוך הרכב, מתחת לשמיכה ליד רגלי התינוקות ( צילום: דוברות המשטרה )

שב"ח נוסף אותר בתא הגלגל הרזרבי בבגאז' ( צילום: דוברות המשטרה )

מחקירת המקרה בתחנת אריאל, ועל פי עובדות כתב האישום שהוגש, עלה כי בתמורה להסעתם, שילם כל אחד מהשב"חים לנאשמת סכום כספי של 1,000 ש"ח. בנוסף, נודע כי במהלך חודש דצמבר אשתקד וינואר, הפרה הנאשמת בחמישה מועדים שונים 'הוראה חוקית', בכך שנהגה ברכב על אף היותה בתקופת פסילת רישיון נהיגה שהושתה עליה בבית המשפט.

עם סיום פעולות החקירה בעניינה כאמור, הגישה היום שלוחת תביעות מחוז ש"י במשטרה לבית המשפט, את כתב האישום נגדה בגין הסעה ברכב תושב זר שלא כדין, סיוע לכניסה לישראל שלא כחוק, נהיגה בקלות ראש, הפרת הוראה חוקית ונהיגה בזמן פסילה. זאת לצד בקשות להורות על חילוט רכבה והמשך מעצרה עד לתום ההליכים.

"אנו רואים בחומרה כל מקרה של סיוע לשוהים בלתי חוקיים- העסקה, הלנה והסעתם, בפרט במקרה מעין זה שהתרחש בו נעשה שימוש בילדים ובתא משפחתי כמסווה לפעילות עבריינית. שוטרי מחוז ש"י יחד עם לוחמי מג״ב איו"ש, ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל מי שנותן יד לכך במטרה למצות את הדין עמו בהתאם, ובכדי להגביר את ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.