“בא לך להתפוצץ”: שורד השבי חושף רגע קשה שחווה בבית מרקחת

ברקע תקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי, והדיון שהתעורר על היחס לשורדי שבי שעברו את התופת ומנסים לחזור לחיים, חשף שורד השבי בר קופרשטיין אירוע לא נעים שחווה גם הוא לאחרונה.

את הדברים סיפר בריאיון באולפן i24NEWS. הוא סיפר שהגיע לבית מרקחת כדי לרכוש תרופות מסוימות. הוא חיכה בתור די הרבה זמן ובשלב מסוים הגיע לקופה והציג לעובד את תעודת הפטור מתור שיש לו.

תגובת העובד הייתה: "אני לא מקבל פטור מתור". רק התערבות של אמו ואנשים במקום, שזיהו אותו ונלחצו לעזרתו, הסתיים האירוע.

קופרשטיין תיאר את תחושת חוסר האונים: "קשה לי מאוד לעמוד ולהיות סבלני. קיבלתי 'מסך שחור'. כל מה שבא לך באותו רגע זה להתפוצץ".

הוא קרא לציבור לגלות רגישות יתירה לשורדי שבי. "גם דבר קטן, יכול להדליק אתנו בשניות. אנשים צריכים להבין שעברנו דברים קשים".