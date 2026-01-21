כיכר השבת
“בא לך להתפוצץ”: שורד השבי חושף רגע קשה שחווה בבית מרקחת

הוא עמד בתור בבית מרקחת והציג לרוקח אישור "פטור מתור" שיש לו. אבל הרוקח הגיב בזלזול. רק התערבות של אמו ואנשים נוספים גמרה את התקרית במהירות: "גם דבר קטן, יכול להדליק אתנו בשניות. אנשים צריכים להבין שעברנו דברים קשים" (בארץ)

בר קופרשטיין (צילום: Erik Marmor/FLASH90)

ברקע תקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי, והדיון שהתעורר על היחס לשורדי שבי שעברו את התופת ומנסים לחזור לחיים, חשף שורד השבי אירוע לא נעים שחווה גם הוא לאחרונה.

את הדברים סיפר בריאיון באולפן i24NEWS. הוא סיפר שהגיע לבית מרקחת כדי לרכוש תרופות מסוימות. הוא חיכה בתור די הרבה זמן ובשלב מסוים הגיע לקופה והציג לעובד את תעודת הפטור מתור שיש לו.

תגובת העובד הייתה: "אני לא מקבל פטור מתור". רק התערבות של אמו ואנשים במקום, שזיהו אותו ונלחצו לעזרתו, הסתיים האירוע.

קופרשטיין תיאר את תחושת חוסר האונים: "קשה לי מאוד לעמוד ולהיות סבלני. קיבלתי 'מסך שחור'. כל מה שבא לך באותו רגע זה להתפוצץ".

הוא קרא לציבור לגלות רגישות יתירה לשורדי שבי. "גם דבר קטן, יכול להדליק אתנו בשניות. אנשים צריכים להבין שעברנו דברים קשים".

6
למה לא להגיש תלונה נגדו? ולמה בכתבה לא מצויין מאיזה מגזר אדון רוקח????
יהודי
5
צריך להכניס למודעות הציבור להתחשב בשורדי השבי בעיקר . מספיק מה שעברו שיהיה להם רפואה שלמה נפש וגוף אמן
שרי
4
למה אין סנקציות נגד הרוקח ?
יואב
ראה תגובה 1 - פטור מתור אינו חל בבית מרקחת!
חוק
3
אוהבים אותך בר היקר !!!!!!!!!!!!! עם ישראל כולו איתך!!!!!!
לל
2
"פטור מתור" אינו חל בבית מרקחת! עם כל הכבוד וההבנה.
חוק
צודק ואם הרוקח לא זיהה את בר כשורד שבי הגיוני שלא הסכים. אננ חושבת ששורדי השבי צריכים לעבור שיקום ועזרה לחזור לשגרה.
ליאה
1
אבל באמת על פי החוק לא מקבלים פטור מתור בבתי מרקחת ומקומות שנותנים שירות רפואי ראוי לציין את זה בכתבה שהעובד פעל על פי החוק ובאמת עם כל הכאב של מה שעבר אף אחד לא יודע מה הקשיש או הזקנה שמחכים בתור ג"כ עברו בארץ או בחו"ל לכל אחד סיפור משלו אם כל הממתינים מוכנים לוותר אז זכותם תעמוד להם אבל ע"פ החוק
יוסי

