הילד בן ה-7 שנהרג בתאונת הדרכים הלילה (מוצאי שבת) ביישוב החרדי רכסים שבצפון הארץ, הוא רועי בן דוד מקרית ים, שחגג לפני כחודש את יום הולדתו ה-7.

רועי הגיע עם משפחתו לרכסים, כדי להתארח בבית קרובי משפחתם. במוצאי השבת הוא נהרג בתאונת דרכים מפגיעת רכב. כוחות המשטרה עכבו במקום, כפי שדווח, את הנהג.

דודו של רועי, בני בן דוד, צוטט הערב ב'ישראל היום' סופד לקרוב משפחתו: "הוא היה ילד שקט ואהוב על כולם עם שמחת חיים שעדיין לא התחיל את חייו". לדבריו, הוא היה "ילד מתוק שאהוב על כל המשפחה. על הדודים, החברים והשכנים. כל מי שהיה סביבו. ילד שקשה מאוד לתאר במילים.

"איך אפשר לדבר או לכתוב עליו בעבר? מה כבר הספיק לעשות בחיים כאלה קצרים? איך אפשר להספיד ילד בן שבע? אני מבקש ומתחנן כאבא לילדים וכבן משפחה של רועי - תשמרו על הילדים. תשגיחו עליהם. הילדים שלנו זה העולם שלנו. עוד רגע אחד לחשוב מציל עולם שלם".

שלמה ביטון, אריאל בן אלבז וחגי רבינסקי חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני תוך ביצוע החייאה על הולך הרגל שסובל מפגיעה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. לאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה במצב אנוש".