הילד בן ה-7 שנהרג בתאונת הדרכים הלילה (מוצאי שבת) ביישוב החרדי רכסים שבצפון הארץ, הוא רועי בן דוד מקרית ים, שחגג לפני כחודש את יום הולדתו ה-7.
רועי הגיע עם משפחתו לרכסים, כדי להתארח בבית קרובי משפחתם. במוצאי השבת הוא נהרג בתאונת דרכים מפגיעת רכב. כוחות המשטרה עכבו במקום, כפי שדווח, את הנהג.
דודו של רועי, בני בן דוד, צוטט הערב ב'ישראל היום' סופד לקרוב משפחתו: "הוא היה ילד שקט ואהוב על כולם עם שמחת חיים שעדיין לא התחיל את חייו". לדבריו, הוא היה "ילד מתוק שאהוב על כל המשפחה. על הדודים, החברים והשכנים. כל מי שהיה סביבו. ילד שקשה מאוד לתאר במילים.
"איך אפשר לדבר או לכתוב עליו בעבר? מה כבר הספיק לעשות בחיים כאלה קצרים? איך אפשר להספיד ילד בן שבע? אני מבקש ומתחנן כאבא לילדים וכבן משפחה של רועי - תשמרו על הילדים. תשגיחו עליהם. הילדים שלנו זה העולם שלנו. עוד רגע אחד לחשוב מציל עולם שלם".
שלמה ביטון, אריאל בן אלבז וחגי רבינסקי חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני תוך ביצוע החייאה על הולך הרגל שסובל מפגיעה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. לאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה במצב אנוש".
משה אויערבך, מתנדב זק"א מחוז צפון, סיפר: "מדובר בזירת תאונת דרכים קשה מאוד. ילד צעיר שנפגע מרכב פונה במצב אנוש לבית החולים, ולצערנו שם אושר מותו. מתנדבי זק"א מחוז צפון פעלו בזירה לאיסוף הממצאים הרבים לקבורה".
חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נתנאל מנחם ודוד אברהם, סיפרו: "ראינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בפלג גופו העליון. סיפרו לנו שהוא נפצע בתאונת דרכים. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים רמב"ם שבחיפה כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".
