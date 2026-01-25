אמריקנית פתחה ברמאללה בית קפה. זה הסתיים הפוך מכל מה שחשבה

צעירה אמריקאית, שחיה רוב חייה בארצות הברית ועוקבים אחריה למעלה מ-110 אלף משתמשים ברשת החברתית טיקטוק - פרסמה סרטון ויראלי שבו שיתפה בחלום שלה שנשבר: פתיחת בית קפה ותרבות ברמאללה, אותו נאלצה לסגור לצערה הרב אחרי כחצי שנה בלבד, בעקבות מה שהיא מגדירה כהונאה, הסתבכויות משפטיות ואובדן מוחלט של כספה.

הצעירה, שמכנה את עצמה “זִכְּרָא”, שיתפה את עוקביה במסע שעברה – החל מההתרגשות הגדולה עם פתיחת בית הקפה שלה ברמאללה, ועד הרגע שבו הבינה שאין לה עוד אפשרות להמשיך.

לדבריה, החזון היה להקים מרחב קהילתי לאמנים ויוצרים מקומיים, שיארח סדנאות, מפגשי תרבות ואירועים חברתיים, ויהווה מקום פתוח ויצירתי בלב העיר.

אלא שכבר בתחילת הדרך, כך לטענתה, החלו הבעיות. זיקרה מספרת כי חתמה על חוזים שלימים התברר לה שאינם תקפים או חוקיים. לדבריה, שני גורמים שונים הונו אותה: האחד – איש כוחות ביטחון של הרשות הפלסטינית, והשני – אדם ממזרח ירושלים, שלטענתה גבה ממנה את שכר הדירה אך לא העביר אותו לבעל הנכס האמיתי. בעקבות המחלוקות סביב הבעלות והחוזה, בית הקפה נקלע לקשיים חמורים.

בהמשך, כך סיפרה, המשטרה פשטה על המקום פעמיים. באחד המקרים אף הוגשה נגדה תלונה חמורה, שלפיה ביצעה שוד – טענה שהיא מכחישה מכל וכל.

היא נעצרה לזמן קצר, שוחררה, אך לדבריה הנזק כבר נעשה: פעילות העסק שובשה, האמון נפגע, והלחץ הכלכלי והנפשי הלך וגבר.

בסרטון שזכה ללמעלה מ-110 אלף צפיות, תיארה זיקרה בכנות את מצבה: כל חסכונותיה הושקעו בבית הקפה, וכעת – אין לה הכנסות, אין יציבות, ואין אופק ברור להמשך. היא סיפרה כי היא מתלבטת האם למכור את הציוד שנותר במקום במחיר נמוך, ולחזור לארצות הברית, או לנסות בכל זאת להיאחז במקום ולבנות מחדש את חייה העסקיים באזור.

הסיפור עורר הדים רבים ברשתות החברתיות, וגם בישראל. גולשים רבים הגיבו לסרטון – חלקם בהזדהות, אחרים בביקורת ובסרקזם – וראו בו עדות לקשיים, חוסר הוודאות והמורכבות של ניהול עסקים באזור.