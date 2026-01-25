שערורייה: הבחור החרדי שוחרר מהכלא הצבאי בצורה משפילה במיוחד

בחור חרדי שסיים לרצות מאסר בגין אי התייצבות בלשכת הגיוס שוחרר בערב שבת האחרון ממתקן מאסר צבאי בצורה משפילה במיוחד, כך דווח ב"המודיע".

על פי הדיווח הזה, עם שחרורו בצהרי יום שישי, הוא ביקש לקבל את בגדיו האישיים שהופקדו ביום כניסתו למאסר. לתדהמתו, הסוהרים הודיעו לו כי הבגדים אינם בנמצא. בסופו של דבר הוא נאלץ לצאת משערי הכלא לבוש במדי אסיר.

המקרה עורר סערה ביהדות התורה, וח"כ יצחק גולדקנופף פנה מיד ללשכת שר הביטחון בדרישה לבירור נסיבות ההשפלה. בלשכת השר הבטיחו כי הנושא ייבדק לעומקו.

"לא ניתן לעבור לסדר היום על פגיעה כזו בכבודם של בני הישיבות. העובדה שבחור ישיבה נאלץ לצעוד לביתו בערב שבת במדי אסיר היא כתם על המערכת", צוטטו גורמים חרדים בדיווח.