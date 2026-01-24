מכה את השוטרים עם המקל ( צילום: דוברות המשטרה )

ראש מועצת כפר יאסיף לשעבר, שאדי שווירי בן ה-51, נעצר הערב (שבת) בחשד לתקיפת שוטרים במחאה שהתקיימה במקום. בתיעוד שהופץ מהאירוע על ידי דוברות המשטרה נראה שווירי, תושב המקום, חובט במקל בשוטרים לשמע צעקות. הותר לפרסום: חמישה נעצרו בפרשת רצח החייל הנעדר גיא חבר - ושוחררו מישאל לוי | 18:14 במהלך המחאה, שהתקיימה נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, ירדו המפגינים לכביש 70. על פי המשטרה המפגינים חסמו את הציר בניגוד לתנאים שנקבעו וחלקם, בהם ראש המועצה לשעבר, השתמשו באלימות נגד שוטרים. בנוסף מארגנת המחאה עוכבה בחשד להפרת תנאי המחאה.

מעצר ראש המועצה לשעבר ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

ממשטרת ישראל נמסר כי "מפקד המחוז רואה בחומרה אלימות נגד שוטרים אשר הם אלה שנלחמים יום יום בפשיעה החמורה בחברה הערבית, המשטרה לא תאפשר פגיעה בשלום השוטרים והציבור, העצורים והמארגנים יטופלו בחומרה".