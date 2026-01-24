כיכר השבת
"יטופלו בחומרה"

במהלך ההפגנה: ראש המועצה לשעבר תועד מכה שוטרים עם מקל - ונעצר

ראש מועצת כפר יאסיף לשעבר שאדי שווירי תועד מכה שוטרים במקל במהלך הפגנה נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית -ונעצר | על פי המשטרה, המפגינים חסמו את הציר ובמהלך הפינוי התרחשה האלימות | מארגנת המחאה עוכבה גם היא בחשד להפרת תנאי המחאה (בארץ)

מכה את השוטרים עם המקל (צילום: דוברות המשטרה)

ראש מועצת כפר יאסיף לשעבר, שאדי שווירי בן ה-51, נעצר הערב (שבת) בחשד לתקיפת שוטרים במחאה שהתקיימה במקום. בתיעוד שהופץ מהאירוע על ידי דוברות המשטרה נראה שווירי, תושב המקום, חובט במקל בשוטרים לשמע צעקות.

במהלך המחאה, שהתקיימה נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, ירדו המפגינים לכביש 70. על פי המשטרה המפגינים חסמו את הציר בניגוד לתנאים שנקבעו וחלקם, בהם ראש המועצה לשעבר, השתמשו באלימות נגד שוטרים. בנוסף מארגנת המחאה עוכבה בחשד להפרת תנאי המחאה.

מעצר ראש המועצה לשעבר (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ממשטרת ישראל נמסר כי "מפקד המחוז רואה בחומרה אלימות נגד שוטרים אשר הם אלה שנלחמים יום יום בפשיעה החמורה בחברה הערבית, המשטרה לא תאפשר פגיעה בשלום השוטרים והציבור, העצורים והמארגנים יטופלו בחומרה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

