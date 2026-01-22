כיכר השבת
השוטר הרים את בקבוק התינוק בכפר הפלסטיני - וזה מה שמצא בתוכו

שוטרים ולוחמי מג"ב איתרו, במהלך פעילות יזומה שהחלה אחרי איסוף מודיעיני, נשק מאולתר ותחמושת שהוסתרו בתוך בקבוק תינוק בכפר נבי-אליאס הפלסטיני בשומרון | חשוד בן 29 נעצר לחקירה במשטרת אריאל (צבא וביטחון)

הבקבוק שבו הוסתרה התחמושת (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות חיפוש שערכו שוטרי מחוז ש"י, יחד עם לוחמי מג"ב יהודה ושומרון ו, בכפר הפלסטיני נבי-אליאס - אותר נשק מאולתר ותחמושת שהוסתרה בתוך בקבוק של תינוק. החשוד בהחזקתם נעצר לחקירת המשטרה.

זה קרה היום (חמישי) בשעת בוקר, במהלך פעילות יזומה של כוחות הביטחון בעקבות איסוף מודיעיני מדויק של תחנת אריאל ממרחב שומרון.

בלשי התחנה יחד עם לוחמי מג"ב אפרים וכוחות צה"ל פשטו על ביתו של חשוד בן 29 תושב הכפר הפלסטיני נבי-אליאס.

במהלך חיפוש שנערך במקום, אותרו ונתפסו נשק מאולתר מסוג 'קרלו', ומספר כדורי תחמושת 9 מ"מ שהוסתרו בתוך בקבוק של תינוק.

ממצאים אלו נתפסו בידי הכוחות המשותפים שפעלו כאמור במקום, והחשוד נעצר והועבר לחקירה במשטרת אריאל. בסיום חקירתו החשוד נכלא, לטובת המשך פעולות החקירה הנדרשות.

"משטרת מחוז ש"י בשיתוף לוחמי מג"ב יו"ש וכלל גורמי הביטחון, פועלים כל העת לאיתור וסיכול בכל הקשור להחזקת כלי נשק ואמל"ח שלא כחוק, והמשמשים את אותם מחזיקים בהם למטרות פליליות וחבלניות עוינות".

