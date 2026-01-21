כתב אישום חמור הוגש אתמול על ידי יחידת התביעות של מחוז תל אביב נגד נתין זר מקונגו, שהגיע לישראל, לאחר שתקף באלימות רבה עובר אורח בדרום תל אביב. כך מסרה היום (רביעי) המשטרה.

הנתין הזר נעצר לפני מספר ימים בידי שוטרי משטרת שר"ת במרחב איילון. החשוד גרם נזק לרכבו של גבר ותקף אותו באמצעות בקבוק בירה מזכוכית - בכך שניפץ את הבקבוק על ראשו וגרם לו לחתכים רבים וחבלות.

האירוע התרחש ביום שני שעבר, לפני מעט יותר משבוע. בשעות הצהרים של אותו יום התקבל דיווח במשטרת ישראל על אודות תקיפת גבר ברחוב חזנוביץ בדרום תל אביב.

שוטרי משטרת שר"ת הגיעו למקום באופן מיידי, והבחינו בגבר פצוע בראשו ומדמם. הגבר הצביע על התוקף שהיה בקרבת מקום. השוטרים מיד עצרו את החשוד בתקיפה, נתין זר מקונגו, בשנות ה-30 לחייו.

במהלך התחקור הראשוני בזירה התברר כי זמן קצר קודם לכן בעט החשוד ברכבו של המתלונן, גרם נזק לרכב, ולאחר שהמתלונן התקשר למשטרה, תקף אותו החשוד באכזריות וניפץ על ראשו בקבוק בירה מזכוכית. כאמור, השוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד והוא הועבר לחקירה במשטרת שר"ת.

במהלך החקירה אספו החוקרים ראיות נגד החשוד, מעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בת"א ואתמול הוגש נגד החשוד כתב אישום חמור על ידי יחידת התביעות של מחוז ת"א בגין עבירות של פציעה כשעבריין מזויין וחבלה במזיד ברכב. כמו כן הוגשה בקשה למעצרו של החשוד עד תום ההליכים.