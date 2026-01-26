כיכר השבת
700 טלפונים ניידים: סוכלה הברחה בהיקף מיליון שקלים לרצועת עזה

המשטרה הצליחה לסכל הברחה בהיקף של כמיליון שקלים בחשד שהייתה מיועדת לרצועת עזה | בין היתר: 700 טלפונים ניידים, מאות פקטים של סיגריות וסחורות נוספות (משטרה)

צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות מבצעית יזומה של שוטרי תחנת ערוער ממרחב רותם במחוז הדרומי, בשיתוף לוחמי יחידת יואב של המחוז הדרומי, סוכלה במהלך סוף השבוע האחרון הברחה בהיקף נרחב של סחורות, שעל פי החשד יועדו להברחה לרצועת .

במהלך הפעילות פשטו הכוחות על בית ביישוב ערערה בנגב ובמסגרת חיפוש שבוצע במקום, אשר כלל פריצת חדר נעול, אותרה כמות גדולה של סחורות, שחלק ניכר מהן על פי החשד נגנב מחנויות בישראל ויועד להברחה.

בין הממצאים שנתפסו:

• כ־700 מכשירי טלפונים ניידים

• מאות פקטים של סיגריות

• מכשירי החלקת שיער

• מכונות גילוח

• סחורה נוספת בהיקף נרחב

בעל הנכס, תושב היישוב בשנות ה־40 לחייו, ואשתו בשנות ה־20 לחייה, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת משטרת ערוער. כלל הסחורות שנתפסו הועברו להמשך טיפול וחקירה.

מהמשטרה נמסר: ", באמצעות שוטרי המחוז הדרומי, תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד ניסיונות הברחה, פגיעה בכלכלה החוקית ומימון גורמים עברייניים וארגוני טרור – תוך שימוש בכלל הכלים המבצעיים, המודיעיניים והחקירתיים, למען ביטחון המדינה ואזרחיה".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שיחלקו את הסחורות לחיילים.
חזי ירושלים

