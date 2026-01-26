בפעילות מבצעית יזומה של שוטרי תחנת ערוער ממרחב רותם במחוז הדרומי, בשיתוף לוחמי יחידת יואב של המחוז הדרומי, סוכלה במהלך סוף השבוע האחרון הברחה בהיקף נרחב של סחורות, שעל פי החשד יועדו להברחה לרצועת עזה.
במהלך הפעילות פשטו הכוחות על בית ביישוב ערערה בנגב ובמסגרת חיפוש שבוצע במקום, אשר כלל פריצת חדר נעול, אותרה כמות גדולה של סחורות, שחלק ניכר מהן על פי החשד נגנב מחנויות בישראל ויועד להברחה.
בין הממצאים שנתפסו:
• כ־700 מכשירי טלפונים ניידים
• מאות פקטים של סיגריות
• מכשירי החלקת שיער
• מכונות גילוח
• סחורה נוספת בהיקף נרחב
בעל הנכס, תושב היישוב בשנות ה־40 לחייו, ואשתו בשנות ה־20 לחייה, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת משטרת ערוער. כלל הסחורות שנתפסו הועברו להמשך טיפול וחקירה.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל, באמצעות שוטרי המחוז הדרומי, תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד ניסיונות הברחה, פגיעה בכלכלה החוקית ומימון גורמים עברייניים וארגוני טרור – תוך שימוש בכלל הכלים המבצעיים, המודיעיניים והחקירתיים, למען ביטחון המדינה ואזרחיה".
