צפו בתיעוד ( צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות מבצעית יזומה של שוטרי תחנת ערוער ממרחב רותם במחוז הדרומי, בשיתוף לוחמי יחידת יואב של המחוז הדרומי, סוכלה במהלך סוף השבוע האחרון הברחה בהיקף נרחב של סחורות, שעל פי החשד יועדו להברחה לרצועת עזה.