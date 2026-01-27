אמא התלוננה: המטפלת במעון תקפה את הילדה בת ה-9 חודשים שלי

מטפלת בת 65 מקרית שמונה בצפון הארץ נעצרה בידי שוטרי המחוז הצפוני במשטרת ישראל בחשד לתקיפת אחת מהפעוטות במעון הפרטי שמנהלת. כך מסרה היום (שלישי) המשטרה.

היא נעצרה אתמול לאחר שאימה של הילדה התלוננה במשטרה שהמטפלת תקפה את הילדה בת ה-9 חודשים.

המשטרה מסרה כי "עם קבלת התלונה נפתחה חקירה במסגרתה נעצרה לחקירה המטפלת". הבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרה בבית משפט השלום בעיר.

בשבוע שעבר, במקרה אחר, הגישה פרקליטות המדינה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד בת 32 תושבת אריאל, שהועסקה כסייעת במעון בעיר וטיפלה בפעוטות בגילאי כשנתיים.

כתב האישום הוגש לאחר שהמשנה לעניינים פליליים לפרקליט המדינה, עו״ד אפרת גרינבוים, קיבלה ערר שהוגש על ההחלטה לסגור את התיק.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז מרכז, הסייעת תקפה בארבעה מקרים שונים ארבעה פעוטות שהיו תחת אחריותה בגן. באחד המקרים היכתה פעוט בפניו וסובבה את הכיסא שעליו ישב.

במקרה נוסף הרימה פעוט והטיחה אותו על משטח ההחתלה, במקרה נוסף משכה פעוט בשערו וניגבה את פניו בחוזקה ובמקרה נוסף משכה פעוט בחוזקה עד שנפל לרצפה וצבטה אותו בלחי. כתב האישום מייחס לה ארבע עבירות של תקיפת קטין בנסיבות מחמירות.