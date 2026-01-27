כיכר השבת
95,510 שקל

חשב שלא שמים לב: נכנס לסופרמרקט בעיר החרדית ויצא עם עגלה גנובה | תיעוד

משטרת בני ברק-רמת גן עצרה בשבוע שעבר גבר שגנב מוצרים בשווי כולל של 95,510 ש״ח משבעה סופרמרקטים במרכז הארץ - כולל בעיר החרדית בני ברק | צפו בתיעוד ממצלמות האבטחה מרגעי הגניבה (בארץ)

3תגובות
תיעוד הגניבות ממצלמות האבטחה (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום הוגש בידי יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב, כנגד תושב תל אביב בגיל 61 - לאחר שנעצר בחשד לגניבת מוצרים בשווי כולל של 95,510 שקל משבעה סופרמרקטים במרכז הארץ - כולל בעיר החרדית .

חקירת הגניבות התנהלה בחודשים האחרונים על ידי חוקרי מחלק שגרה במשטרת בני ברק-רמת גן. לפי הדיווח, החשוד גנב מוצרים משבעה סופרמרקטים בערים יהוד, פתח תקווה, בני ברק, חולון, נס ציונה וקריית עקרון.

החשוד נעצר ביום רביעי בשבוע שעבר על ידי בלשים ועל פי צו מעצר מבית המשפט. כעת כאמור הוגש כתב אישום נגדו, וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

על פי ממצאי החקירה, במהלך שנת 2024 החשוד גנב משני סופרמרקטים ביהוד ובפתח תקווה מוצרים בשווי כולל של 24,470 ש״ח.

בהמשך, במהלך שנת 2025, החשוד גנב משבעה סופרמרקטים מוצרים בשווי כולל של 71,040 ש״ח. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יוקר המחיה מזעזע
שיע
הוא גונב קפה בסיטונאות למאה שנה. לא לחם וחלב
יוקר המחיה?
סוף גנב לתליה
יוסי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר