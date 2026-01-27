כתב אישום הוגש בידי יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב, כנגד תושב תל אביב בגיל 61 - לאחר שנעצר בחשד לגניבת מוצרים בשווי כולל של 95,510 שקל משבעה סופרמרקטים במרכז הארץ - כולל בעיר החרדית בני ברק.
חקירת הגניבות התנהלה בחודשים האחרונים על ידי חוקרי מחלק שגרה במשטרת בני ברק-רמת גן. לפי הדיווח, החשוד גנב מוצרים משבעה סופרמרקטים בערים יהוד, פתח תקווה, בני ברק, חולון, נס ציונה וקריית עקרון.
החשוד נעצר ביום רביעי בשבוע שעבר על ידי בלשים ועל פי צו מעצר מבית המשפט. כעת כאמור הוגש כתב אישום נגדו, וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
על פי ממצאי החקירה, במהלך שנת 2024 החשוד גנב משני סופרמרקטים ביהוד ובפתח תקווה מוצרים בשווי כולל של 24,470 ש״ח.
בהמשך, במהלך שנת 2025, החשוד גנב משבעה סופרמרקטים מוצרים בשווי כולל של 71,040 ש״ח. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת.
