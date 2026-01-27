כיכר השבת
"נמשיך בדרכנו"

יצחק עמית בריאיון נדיר; זה מה שענה על כך שהממשלה לא מכירה בו כנשיא

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית התראיין הבוקר באופן חריג לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. אחרי שסיפר סיפור אישי על משפחתו, התייחס לנושאים אקטואליים | כשנשאל על כך שבממשלה לא מכירים בו כנשיא, השיב: "אנחנו נמשיך בדרכנו, אנו נותנים שירות חיוני לאזרחים - כמו מערכת הבריאות" (אנשים)

השופט יצחק עמית (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה התראיין הבוקר (שלישי) באופן חריג נשיא בית המשפט העליון וסיפר על משפחתו שחיה בצל אירועי השואה. בהמשך התייחס לנושאים אקטואליים - ובמיוחד למתח שבין הממשלה למערכת המשפט.

על החקיקות בכנסת בתקופה הנוכחית אמר עמית: "במבול החקיקה שמתרגש עלינו בתחומים שונים, יש להניח שמבול החקיקה הזה יגיע לשולחננו במוקדם או במאוחר ונצטרך להתייחס לכך".

הוא גם נשאל על מערכת היחסים עם שר המשפטים יריב לוין והשיב: "אני כל הזמן, בכל מה שקשור לפעולה היעילה של מערכת המשפט, מושיט יד. אבל כבר אמרתי: לא פגשתי יד אחות לצערי. הכדור לא בשטחי".

כשנטען בפניו שבכנסת ובממשלה יש מי שלא מכירים בו כנשיא העליון, השיב עמית: "אנחנו נמשיך בדרכנו", והוסיף שהוא רואה במערכת המשפט השוואה למערכת הבריאות.

"מערכת משפט שנותנת שירות לאזרח, נותנת שירות חיוני", הוא הסביר. "הדבר המרכזי והיחיד שעומד נגד עיניי הוא מתן השירות לאזרחים".

מאפיונר ובריון בגלימה שחורה
הקורא
איש צר ואוייב העמית הזה.
משה
אדם אלים וכוחני, נדיר מאד שהוא מצליח להחזיק את עצמו
משה

