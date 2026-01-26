צירוף מקרים חמוד במיוחד התרחש בשבוע האחרון בבית החולים הצפוני, כאשר שתי אחיות ילדו בן שלישי, כמה שעות אחת אחרי השנייה.

סיוון וספיר, אחיות המתגוררות בעיר עפולה, ילדו כאמור בן בהפרש של כמה שעות האחת מהשניה.

"לא תיכננו ללדת יחד", סיפרה סיון. "אני כבר 6 שנים בטיפולים, וכשגיליתי שאני בהיריון, זו היתה התרגשות גדולה. ואז נודע לי שגם ספיר בהיריון ושהתאריך המשוער שלנו כמעט זהה, זו היתה הפתעה גדולה ושמחה כפולה", סיפרה בהתרגשות.

הראשונה להגיע לחדר הלידה היתה סיון ובלילה שבין ראשון לשני הגיח בנה השלישי לאוויר העולם.

"הלידה היתה מדהימה. אחרי שהתאוששתי ועליתי למחלקת יולדות וילודים, כעבור כמה שעות גם ספיר הגיעה לחדר הלידה. נשות הצוות הופתעו לשמוע שאחותי גם בחדר לידה וכשהיא עלתה למחלקה ביקשנו להיות ביחד".

עוד היא סיפרה: "הם שמחו להעביר אותנו לאותו חדר. הם הבינו שזו חוויה בשביל שתינו להיות יחד אחרי הלידה והם היו כל כך רגישים וקשובים אלינו", סיפרה סיון

"לעבור את זה יחד עם אחותי היה מדהים", מספרת ספיר. "היינו שם אחת בשביל השנייה גם בשעות הקטנות של הלילה, עם העייפות שאחרי הלידה והרגשות שצפים – להיות יחד עם אחותי, זה נתן לשתינו המון כוחות. הצוותים גם בחדר הלידה וגם במחלקה עטפו אותנו ועזרו לנו להפוך את החוויה להכי מיוחדת שאפשר", סיפרו השתיים עם שחרורן הביתה.