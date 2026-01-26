כיכר השבת
בשעה טובה ומוצלחת

מרגש: שתי אחיות ילדו בזה אחר זה את בנם השלישי - באותו בית חולים

בתוך 24 שעות: שתי אחיות מעפולה ילדו את ילדן השלישי, בזו אחר זו בחדרי הלידה באותו בית חולים. האחיות מספרות על הלידה המרגשת והחוויה של לישון יחד אחרי הלידה (חדשות בריאות)

1תגובות
שני התינוקים שנולדו (צילום: המרכז הרפואי העמק)

צירוף מקרים חמוד במיוחד התרחש בשבוע האחרון בבית החולים הצפוני, כאשר שתי אחיות ילדו בן שלישי, כמה שעות אחת אחרי השנייה.

סיוון וספיר, אחיות המתגוררות בעיר עפולה, ילדו כאמור בן בהפרש של כמה שעות האחת מהשניה.

"לא תיכננו ללדת יחד", סיפרה סיון. "אני כבר 6 שנים בטיפולים, וכשגיליתי שאני בהיריון, זו היתה התרגשות גדולה. ואז נודע לי שגם ספיר בהיריון ושהתאריך המשוער שלנו כמעט זהה, זו היתה הפתעה גדולה ושמחה כפולה", סיפרה בהתרגשות.

הראשונה להגיע לחדר הלידה היתה סיון ובלילה שבין ראשון לשני הגיח בנה השלישי לאוויר העולם.

"הלידה היתה מדהימה. אחרי שהתאוששתי ועליתי למחלקת יולדות וילודים, כעבור כמה שעות גם ספיר הגיעה לחדר הלידה. נשות הצוות הופתעו לשמוע שאחותי גם בחדר לידה וכשהיא עלתה למחלקה ביקשנו להיות ביחד".

עוד היא סיפרה: "הם שמחו להעביר אותנו לאותו חדר. הם הבינו שזו חוויה בשביל שתינו להיות יחד אחרי הלידה והם היו כל כך רגישים וקשובים אלינו", סיפרה סיון

"לעבור את זה יחד עם אחותי היה מדהים", מספרת ספיר. "היינו שם אחת בשביל השנייה גם בשעות הקטנות של הלילה, עם העייפות שאחרי הלידה והרגשות שצפים – להיות יחד עם אחותי, זה נתן לשתינו המון כוחות. הצוותים גם בחדר הלידה וגם במחלקה עטפו אותנו ועזרו לנו להפוך את החוויה להכי מיוחדת שאפשר", סיפרו השתיים עם שחרורן הביתה.

שתי האחיות אחרי הלידה (צילום: המרכז הרפואי העמק)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (65%)

לא (35%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה קורה בלי סוף על מה הכתבה איזה מוזר
מה נסגר????

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר