עוד כתבות על בן זכר:

נולד בן זכר נתרפאה המשפחה: חודש ימים בדיוק מיום ליום, לאחר הפיגוע הקטלני בצומת רמות בו נרצח בדם קר האברך היקר רבי אלתר ישראל הכהן מצנר הי"ד, התבשרו כלל ישראל כי נולד בן זכר למזל טוב לאלמנתו תחי', התינוק מצטרף לשלושת אחיו היתומים הרכים (חרדים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויקהל - פקודי, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי הברכה אותה ברך משה רבינו את בני ישראל, לאחר תרומתם לבניית המשכן? וגם: כיצד המהרש"א למד מפרשת השבוע, שבאפשרותו לברך את התורם לבניית ישיבתו שיזכה בבן זכר? | צפו (יהדות)
בדיון שנערך בוועדה לפניות הציבור סיפרה יו"ר הוועדה ח"כ עדי קול כי גם היא סובלת משיחות הספאם של מוקדי הישועות "מבטיחים לי בן זכר תמורת תרומה". ח"כ מקלב: "אני סוגר את השיחות האלה על השנייה הראשונה" (ארץ)