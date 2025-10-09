נחמה פורתא בבית משפחת האברך החשוב רבי אלתר ישראל הכהן מצנר הי"ד, כחודש ימים לאחר הפיגוע הטרור הנורא בצומת רמות, פיגוע שזיעזע את כל כלל ישראל, בו נרצח בדם קר האברך היקר ר' ישראל, לצד עוד שישה בני אדם קדושים וטהורים הי"ד.

כעת, בדיוק חודש ימים לאחר הפיגוע הנורא, התבשרו כלל ישראל בבשורה המשמחת על לידת תינוק בן זכר לרעייתו תחי', בשעה טובה ומוצלחת, הילד הרך, אשר לא יזכה להכיר את אביו הי"ד שנרצח באכזריות מזעזעת בדרכו לבית המדרש, יצטרף אל שלושת אחיו היתומים הרכים.