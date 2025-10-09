כיכר השבת
"ימלא את החלל": בן נולד לאלמנת הנרצח הקדוש מהפיגוע ברמות, הרב ישראל מצנר הי"ד

נולד בן זכר נתרפאה המשפחה: חודש ימים בדיוק מיום ליום, לאחר הפיגוע הקטלני בצומת רמות בו נרצח בדם קר האברך היקר רבי אלתר ישראל הכהן מצנר הי"ד, התבשרו כלל ישראל כי נולד בן זכר למזל טוב לאלמנתו תחי', התינוק מצטרף לשלושת אחיו היתומים הרכים (חרדים) 

הקדוש ישראל מצנר הי"ד (צילום: מהרשת)

נחמה פורתא בבית משפחת האברך החשוב רבי אלתר ישראל הכהן מצנר הי"ד, כחודש ימים לאחר הפיגוע הטרור הנורא בצומת רמות, פיגוע שזיעזע את כל כלל ישראל, בו נרצח בדם קר האברך היקר ר' ישראל, לצד עוד שישה בני אדם קדושים וטהורים הי"ד.

כעת, בדיוק חודש ימים לאחר הפיגוע הנורא, התבשרו כלל ישראל בבשורה המשמחת על לידת תינוק בן זכר לרעייתו תחי', בשעה טובה ומוצלחת, הילד הרך, אשר לא יזכה להכיר את אביו הי"ד שנרצח באכזריות מזעזעת בדרכו לבית המדרש, יצטרף אל שלושת אחיו היתומים הרכים.

הלווית הקדוש הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד (צילום: שוקי לרר)

הרב מצנר הי"ד היה נעים הליכות ורב תבונות, שקדן עצום, ודמות תורנית מרוממת שכולם העריכו ואהבו.

יהי רצון שהתינוק הרך יהיה נחמה לבני המשפחה ויגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים, וימלא את החלל הגדול שהותיר אחריו אביו.

