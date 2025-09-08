כיכר השבת
15 נפגעים בפיגוע ירי קשה בצומת רמות בירושלים, חמישה מהם במצב אנוש | שני מחבלים חוסלו

לפחות 15 נפגעים בפיגוע ירי קשה ברחוב יגאל ידין בצומת רמות בירושלים - חמישה מהם במצב אנוש | שני המחבלים נורו וחוסלו בזירה | פראמדיק: "ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה. במקום היה הרס רב" (חדשות)

4תגובות
תיעוד ראשון: זירת הפיגוע בצומת רמות (צילום: מאיר זלזניק)

פיגוע ירי קשה ברחוב יגאל ידין בצומת רמות בירושלים: שני מחבלים פתחו הבוקר (שני) במסע ירי באוטובוס קו 62, כאשר לפי חלק מהעדויות, המחבל התחפש למבקר, עלה על האוטובוס ופתח בירי. לפחות 15 בני אדם נפגעו, בהם חמישה במצב אנוש, שלושה במצב קשה והיתר במצב בינוני וקל. שני המחבלים נורו בזירה - וחוסלו.

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל במשטרה דיווח על ירי בצמת רמות. כתוצאה מהירי, ישנם מספר פצועים במקום ומחבלים מנוטרלים. בעקבות הירי, צירי הגישה לזירה נחסמו. כוחות משטרה רבים בפיקוד מפקד המחוז עושים דרכם לזירת האירוע".

ממד"א נמסר כי התקבלו דיווחים "על כ-15 פצועים ככה"נ מירי בצומת רמות ברחוב יגאל ידין בירושלים". ובהמשך נמסר כי "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, 5 פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים נוספים בדרגות פציעה שונות".

זירת הפיגוע בצומת רמות (צילום: דוברות איחוד הצלה)

פראמדיק מד״א נדב טייב: "הגענו למקום בכוחות גדולים מיד עם הישמע הדיווח על פצועים מירי. כשהגענו ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה. התחלנו להעניק טיפול רפואי לפצועים ואנחנו ממשיכים בשעה זו לטפל בפצועים ולפנות אותם לבתי החולים".

אלי ביר נשיא ומייסד איחוד הצלה מדווח מהזירה: "מדובר בזירה קשה מאוד. חלק מהנפגעים במצב אנוש וללא הכרה. חלק מהפצועים פונו לבתי החולים באמבולנסים של איחוד הצלה".

אבי סוויסה חובש ודובר מגזר חרדי-דתי באיחוד הצלה סיפר: "הייתי תוך כדי נסיעה בצומת ושמעתי את קולות הירי. מדובר בזירה קשה מאוד. חלק מהנפגעים ללא הכרה. כוחות גדולים של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לפצועים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

4
מה מו מי שדרו זריזזז
מה מו מי
3
כרגיל כמו ברווזים במטווח ככה זה אצלנו בציבור החרדי מאות אלפים עומדים בתחנות האלה כל יום ואין אפילו לאחד נשק או פיקוח באזור למרות שהמקום מועד לפורענות ולא פעם ראשונה אנחנו התרגלנו שאסור לנו לא לראות חיילים לא לראות שוטרים כולם מוקצה ושאף אחד לא מגן זה מה שקורה אני יכול להסכים אם נמות ולא נתגייס כי מו
אוריה ממון
2
החרבת הכפר וגירוש תושביו תגובה לכל פיגוע טרור
תושב מרכז
1
מוות למשפחות מחבלים
.....

