עמית סגל הודף את "תיאוריית הקונסיפרצייה ההזוייה" החדשה 

ברקע שלל הדיווחים על המהלכים שקדמו למציאתו והשבתו של החלל החטוף האחרון, גיבור ישראל רני גואילי הי"ד - הכתב הפוליטי הבכיר עמית סגל הודף "תיאוריית קונספירצייה" שנשמעה.

הבוקר (שלישי) בערוציו ברשתות החברתיות כתב סגל: "המובן מאליו צריך להיאמר: גורמים בצבא דוחים את תיאוריית הקונספירציה ההזויה (והמבישה, לדעתי) שלפיה רן גוואילי הושאר בעזה למרות שמיקומו היה לכאורה ידוע".

הוא הוסיף: "בצה״ל בדקו לאורך התקופה האחרונה שורת מיקומים, לרבות מנהרה שבה היה מידע על הימצאותו של רן בה.

"מרגע שהתברר שהכיוון המוביל הוא בית הקברות תוכנן מבצע בהיקף משמעותי ביותר. פעולה של חודש נדחסה ליממה וחצי, אמר אתמול מקור אמריקני בכיר בהערכה".

הוא חתם: "אי אפשר ללעוג ולהזדעזע לקונספירציית הבגידה בשבעה באוקטובר ובאותה נשימה ללחוש כבר יומיים על הגחלים של ״ביבי השאיר אותו בעזה בכוונה משיקולים פוליטיים״.