כיכר השבת
"הגיע הזמן להתקדם"

"חיכיתי לרגע הזה": רה"מ הסיר את הסיכה לאחר שובו של החטוף האחרון | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הסיר את סיכת החטופים שעל דש חליפתו | "יחד עם כל עם ישראל, חיכיתי לרגע הזה" אמר ראש הממשלה בסרטון שפרסם (בארץ)

"הגיע הזמן להתקדם", נתניהו מסיר את סיכת החטופים (צילום: מתוך החשבון הרשמי של נתניהו)

בסרטון חגיגי שפרסם הערב (שני) נראה ראש הממשלה מסיר את סיכת החטופים שעל דש חליפתו, לאחר שהחטוף האחרון ברצועת עזה רן גואילי הושב סוף סוף הביתה.

"יחד עם כל עם ישראל, חיכיתי לרגע הזה, פעלנו בשביל הרגע הזה, ואני משבח את החיילים והמפקדים הגיבורים שלנו שהביאו את הרגע הזה", אמר ראש הממשלה בסרטון. לדבריו, "עכשיו הגיע הזמן להתקדם למשימות האחרות שלנו".

דובר צה"ל הודיע מוקדם יותר הערב (שני) באופן רשמי כי גואילי, החלל החטוף האחרון, הושב לשטח ישראל. הוא יובא למנוחת עולמים ביום רביעי, ביישוב מגוריו מיתר. הערב יצאה מנחל עוז שיירה שליוותה אותו בדרכו האחרונה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר