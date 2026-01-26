"הגיע הזמן להתקדם", נתניהו מסיר את סיכת החטופים ( צילום: מתוך החשבון הרשמי של נתניהו )

בסרטון חגיגי שפרסם הערב (שני) נראה ראש הממשלה בנימין נתניהו מסיר את סיכת החטופים שעל דש חליפתו, לאחר שהחטוף האחרון ברצועת עזה רן גואילי הושב סוף סוף הביתה.

"יחד עם כל עם ישראל, חיכיתי לרגע הזה, פעלנו בשביל הרגע הזה, ואני משבח את החיילים והמפקדים הגיבורים שלנו שהביאו את הרגע הזה", אמר ראש הממשלה בסרטון. לדבריו, "עכשיו הגיע הזמן להתקדם למשימות האחרות שלנו".

דובר צה"ל הודיע מוקדם יותר הערב (שני) באופן רשמי כי גואילי, החלל החטוף האחרון, הושב לשטח ישראל. הוא יובא למנוחת עולמים ביום רביעי, ביישוב מגוריו מיתר. הערב יצאה מנחל עוז שיירה שליוותה אותו בדרכו האחרונה.